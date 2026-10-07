Рынок букмекеров готовится к сокращению на 10–15% в 2027 году

Объем спонсорских программ и рекламной активности букмекеров с января по сентябрь сократился на 15–20%. Об этом “Ъ” рассказали в БК Pari (занимает четвертое место в рейтинге букмекеров РБК). За первые пять месяцев 2026 года рынок букмекеров сократился на 1,5%, а по итогам следующего года может сократиться на 10–15%, заявлял на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» исполнительный директор компании Евгений Луговский. В 2027 году также можно ожидать закрытия одной-трех букмекерских компаний легального сектора, добавил он.

В этом году на букмекеров давят ставки по кредитам, недоступность денег в экономике, уровень инфляции, объясняет Евгений Луговский: «В 2026 году рынок беттинга не закроется в плюс. Однако в течение трех-четырех лет букмекерский рынок вернется к росту: 20–40% год к году. Во многом благодаря тому, что российские клубы и сборные должны вернуться на международную арену».

На спонсорские контракты в 2025 году российские букмекеры направили 22,6 млрд руб. (рост на 5 млрд руб. год к году), писали «Ведомости». Порядка 70% всех спонсорских расходов пришлось на «Фонбет» и Winline. Отчисления на спорт при этом составили в 2025 году 38 млрд руб., а в 2026-м могут составить около 40 млрд руб., заявлял в интервью “Ъ” гендиректор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев. В ЕРАИ отказались от комментариев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Азарт отставился».