Партийцы обсудили с политтехнологами свои успехи и неудачи на минувших выборах

Эксперты Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) 6 октября обсудили с партийцами свое свежее исследование о главных факторах, повлиявших на итоги выборов в Госдуму. Единороссы с мнением аналитиков в целом согласились, эсеры поспорили, а коммунисты особо выделили вывод РАСО о ключевой роли элитных договоренностей.

В рамках исследования 60 экспертов РАСО и партнерских организаций оценили по пятибалльной шкале основные факторы, повлиявшие на результаты выборов в Госдуму. Максимальные 5 баллов получили «элитные договоренности», по 4 балла — «поддержка политических лидеров», «попадание в запрос избирателя» и «целостность образа партии». Заодно участники опроса оценили факторы, сыгравшие как в плюс, так и в минус каждой из пяти думских партий.

Обсуждение исследования проходило в режиме телемоста. Представлявший «Единую Россию» (ЕР) сенатор Сергей Перминов сразу заявил, что самый удачный фактор для его партии — это «счет на табло». С выводом экспертов о значимости «сплочения вокруг флага» он не спорил, но заметил, что во время прошедшей кампании «консенсус победы» был характерен для программ всех партий, а конкуренция проявлялась только в различных подходах. Говоря об удачном выборе федеральной пятерки ЕР (этот фактор эксперты РАСО оценили на «четверку»), единоросс сообщил, что она повторяет конструкцию 2021 года: четыре героя и мать-героиня — и это попадает в запрос избирателя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Политики и эксперты померились выводами»