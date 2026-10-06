В «Сириусе» не зафиксировали загрязнений воздуха после возгорания танкера
Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в «Сириусе» находится ниже предельно допустимых значений. Об этом сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. По его словам, угрозы для здоровья людей нет.
Возгорание произошло 6 октября после атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии у побережья Черного моря, сообщал Минтранс России. В акватории продолжается открытое горение нефти.
По предварительным данным Минтранса, пострадавших нет. Экипаж спасен. В него входили 23 гражданина Индии.
Атака на танкер означает для морских перевозок не только необходимость контролировать последствия горения, но и рост военного риска на маршруте. В январе 2026 года страховка одного рейса большого танкера при таком уровне риска оценивалась более чем в $100 тыс., поэтому подобные инциденты напрямую увеличивают стоимость перевозки нефти.
Ненадежность морских перевозок остается проблемой, которая пока не имеет решения. Для участников рынка это означает сохранение повышенных расходов на страхование и более высокую неопределенность при организации рейсов.