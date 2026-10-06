В «Сириусе» не зафиксировали загрязнений воздуха после возгорания танкера

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в «Сириусе» находится ниже предельно допустимых значений. Об этом сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. По его словам, угрозы для здоровья людей нет.

Возгорание произошло 6 октября после атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии у побережья Черного моря, сообщал Минтранс России. В акватории продолжается открытое горение нефти.

По предварительным данным Минтранса, пострадавших нет. Экипаж спасен. В него входили 23 гражданина Индии.