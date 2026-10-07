Финансирование нацпроекта «Экономика данных» сократилось на 28 млрд рублей

Бюджет нацпроекта «Экономика данных» в 2026–2028 годах сократился примерно на 28 млрд руб., и теперь немногим превышает 479 млрд руб., следует из пояснительной записки к новому проекту федерального бюджета.

Основные изменения претерпел федеральный проект «Цифровые платформы» — его финансирование сократилось примерно на 45 млрд руб. Финансирование большинства других проектов также уменьшилось, но на менее значительные суммы в сотни миллионов рублей. Например, бюджет проекта «Кадры для цифровой трансформации» уменьшился почти на 1 млрд руб., а «Прикладные исследования и разработки» — примерно на 685 млн руб. Кроме того, в пояснительной записке “Ъ” не обнаружил упоминание федпроекта «Инфраструктура доступа в интернет», в рамках которого планировалось создание отечественной низкоорбитальной группировки спутников. При этом федпроекты «Цифровое госуправление», «Инфраструктура кибербезопасности» и «Госстатистика» получили больше средств в 2026–2028 годах — на 17,8 млрд, 30,8 млрд и 500 млн руб. соответственно.

В Минцифры говорят, что снижение связано «с плановой актуализацией расходов» нацпроекта при формировании федбюджета на трехлетний период. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко не ответили “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экономия данных».