Оман эвакуировал 10 пострадавших с атакованного в Ормузском проливе танкера
Военно-воздушные силы Омана эвакуировали 10 членов экипажа танкера On Peace, который шел под панамским флагом и был атакован при попытке пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает «Аль Арабия» со ссылкой на заявление вооруженных сил Омана.
По данным властей Омана, судно было атаковано в девяти морских милях к северо-востоку от провинции Мусандам и после обстрела загорелось. Пострадавших доставили по воздуху в больницу города Хасаб.
Для судоходства через Ормузский пролив опасность связана не только с фактическим перекрытием маршрута. Точечные атаки и сохраняющаяся угроза заставляют судовладельцев и страховщиков учитывать риск срыва перевозки: это повышает стоимость фрахта и страхования, а в отдельных случаях может остановить проход танкеров даже без формальной блокады.
В сентябре 2026 года наиболее безопасным считался участок южной части пролива вдоль берегов Омана, который контролировали ВМС США; корабли проходили его по указаниям американских военных. В марте 2026 года также сообщалось о готовности американских военно-морских сил сопровождать нефтяные танкеры, что превращает защиту судов и выбор маршрута в отдельное условие продолжения перевозок.