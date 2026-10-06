Оман эвакуировал 10 пострадавших с атакованного в Ормузском проливе танкера

Военно-воздушные силы Омана эвакуировали 10 членов экипажа танкера On Peace, который шел под панамским флагом и был атакован при попытке пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает «Аль Арабия» со ссылкой на заявление вооруженных сил Омана.

По данным властей Омана, судно было атаковано в девяти морских милях к северо-востоку от провинции Мусандам и после обстрела загорелось. Пострадавших доставили по воздуху в больницу города Хасаб.