Конституционный суд попросили разобраться в правилах наследования

С заявлением об оспаривании норм Гражданского кодекса (ГК) РФ в КС обратилась жительница подмосковного Красногорска Людмила Маркова. В ноябре 2021 году умер ее отец-профессор, которому она приходилась внебрачной дочерью. «Факт ее существования» скрывался от законной супруги и родственников профессора, говорится в тексте жалобы, с содержанием которой ознакомился “Ъ”. За день до смерти профессора умер и его сын, рожденный в браке. Госпожа Маркова обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, но получила отказ — из-за недостаточности доказательств связи с профессором.

В ноябре 2023 года факт отцовства все же установил суд, и Людмиле Марковой скорректировали свидетельство о рождении, поставив отметку об отце. После этого заявительница начала новое разбирательство о наследстве, но получила отказ в судах.

Первоначально Кировский райсуд Томска (в этом городе проживал умерший отец госпожи Марковой) в июле 2024 года удовлетворил иск о восстановлении сроков для принятия наследства в порядке трансмиссии (применяется в случае смерти родственника, не успевшего вступить в соответствующие права до своей смерти). Но Томский областной суд в октябре 2024 года решение отменил. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции и Верховный суд жалобщице отказали. В апелляционной инстанции дали понять, что в суд госпоже Марковой следовало идти в течение полугода с момента, как ей стало известно о смерти сына профессора, а она этого не сделала и предусмотренные законом сроки обжалования прошли.

По ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев после смерти родственника. Ст. 1155 ГК РФ допускает вступление в права и по истечении этого срока, если наследник не знал о смерти близкого или имел другие уважительные причины. Оговаривается, что пропустивший такой срок гражданин должен обратиться в суд в течение полугода «после того, как причины пропуска срока отпали». По мнению госпожи Марковой, апелляция ошибочно взяла за точку отсчета ноябрь 2021 года (когда умер сын профессора), тогда как она сама узнала об этом факте только в 2022 году, а факт отцовства подтвердила в суде и вовсе лишь в 2023 году.

Заявительница просит КС признать неконституционными статьи ГК РФ о наследстве, указывая на нарушение прав на равенство перед законом, гарантий права наследования и защиты прав и свобод (ст. 19, 35 и 46 Конституции РФ). «Законодатель не отрегулировал процесс принятия наследства наследниками, которые нуждаются в предварительном установлении родства с наследодателем»,— говорится в тексте жалобы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Правила наследования проверят на конституционность»