Правила наследования проверят на конституционность

Конституционный суд (КС) РФ принял жалобу жительницы Подмосковья, которая оспаривает правила и сроки вступления в наследство в РФ. Внебрачная дочь профессора после смерти отца и его сына пыталась вступить в наследство. Но из-за затянувшегося суда по установлению отцовства заявительница пропустила положенные законом сроки и не смогла воспользоваться правилом так называемой наследственной трансмиссии. Жительница Подмосковья просит КС признать статьи Гражданского кодекса РФ о наследовании неконституционными, сочтя нарушенными свои права на равенство граждан перед судом и гарантию права наследования. Опрошенные “Ъ” юристы разошлись в оценках перспектив разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С заявлением об оспаривании норм Гражданского кодекса (ГК) РФ в КС обратилась жительница подмосковного Красногорска Людмила Маркова. В ноябре 2021 году умер ее отец-профессор, которому она приходилась внебрачной дочерью. «Факт ее существования» скрывался от законной супруги и родственников профессора, говорится в тексте жалобы, с содержанием которой ознакомился “Ъ”. За день до смерти профессора умер и его сын, рожденный в браке. Госпожа Маркова обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, но получила отказ — из-за недостаточности доказательств связи с профессором.

В ноябре 2023 года факт отцовства все же установил суд, и Людмиле Марковой скорректировали свидетельство о рождении, поставив отметку об отце. После этого заявительница начала новое разбирательство о наследстве, но получила отказ в судах.

Первоначально Кировский райсуд Томска (в этом городе проживал умерший отец госпожи Марковой) в июле 2024 года удовлетворил иск о восстановлении сроков для принятия наследства в порядке трансмиссии (применяется в случае смерти родственника, не успевшего вступить в соответствующие права до своей смерти). Но Томский областной суд в октябре 2024 года решение отменил. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции и Верховный суд жалобщице отказали. В апелляционной инстанции дали понять, что в суд госпоже Марковой следовало идти в течение полугода с момента, как ей стало известно о смерти сына профессора, а она этого не сделала и предусмотренные законом сроки обжалования прошли.

По ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев после смерти родственника. Ст. 1155 ГК РФ допускает вступление в права и по истечении этого срока, если наследник не знал о смерти близкого или имел другие уважительные причины. Оговаривается, что пропустивший такой срок гражданин должен обратиться в суд в течение полугода «после того, как причины пропуска срока отпали». По мнению госпожи Марковой, апелляция ошибочно взяла за точку отсчета ноябрь 2021 года (когда умер сын профессора), тогда как она сама узнала об этом факте только в 2022 году, а факт отцовства подтвердила в суде и вовсе лишь в 2023 году.

Заявительница просит КС признать неконституционными статьи ГК РФ о наследстве, указывая на нарушение прав на равенство перед законом, гарантий права наследования и защиты прав и свобод (ст. 19, 35 и 46 Конституции РФ).

«Законодатель не отрегулировал процесс принятия наследства наследниками, которые нуждаются в предварительном установлении родства с наследодателем»,— говорится в тексте жалобы.

В законе действительно нет нормы, которая бы прямо говорила о восстановлении срока при наследовании в порядке трансмиссии, когда по суду требуется установить факт родства, разъясняет партнер адвокатского бюро «Вертикаль» Татьяна Микони. Но есть общее правило о восстановлении пропущенного срока по уважительным причинам, если наследник обратился в суд в течение полугода с момента, когда такие причины отпали, напоминает эксперт. Это правило универсальное и действует при порядке наследственной трансмиссии, но в этом случае слишком многое зависит от усмотрения суда, полагает адвокат бюро a.t.Legal Илья Пасенко. Формулировки закона могут толковаться по-разному, добавляет он, перечень наследников прямо указан в законе — внебрачный ребенок, у которого не установлено отцовство, в целом не является наследником. После признания отцовства он этот статус получает, но не может реализовать свои права из-за истекших сроков, подчеркивает господин Пасенко. При этом адвокат считает, что КС может признать оспариваемые нормы ГК РФ неконституционными. Однако госпожа Микони полагает, что КС так не поступит и лишь укажет, что период установления родства в судах должен учитываться как уважительная причина, а шестимесячный срок следует отсчитывать от вынесения решения по таким делам.

Александр Воронов