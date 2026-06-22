Бывшему председателю правительства Кузбасса дали 12 лет за мошенничество

Бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина приговорили к 12 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Кроме того, Телегину назначили штраф в 4,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Телегин в суде

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Вячеслав Телегин в суде

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2015-2018 годах, занимая должность главы Ленинска-Кузнецкого, Телегин похитил более 72 млн руб. при заключении контрактов на благоустройство. Контракты заключались с компанией-подрядчиком «Экострой ЛК». По делу также проходят бывший замглавы по строительству и городскому развитию Рашид Бадертдинов и главный инженер Александр Бадертдинов.

Дело было возбуждено в феврале 2022 года. В декабре 2022-го Вячеслав Телегин был задержан. Его обвинили в 30 эпизодах мошенничества. Свою вину бывший чиновник не признал.

Вячеслав Телегин работал в областном правительстве с 2018 года. Сначала он был назначен на должность замгубернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. Затем он стал председателем правительства региона. В 2022 году Телегин ушел в отставку по состоянию здоровья.