Бывшему председателю правительства Кузбасса дали 12 лет за мошенничество
Бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина приговорили к 12 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Кроме того, Телегину назначили штраф в 4,8 млн руб.
Вячеслав Телегин в суде
Фото: Максим Серков, Коммерсантъ
По данным следствия, в 2015-2018 годах, занимая должность главы Ленинска-Кузнецкого, Телегин похитил более 72 млн руб. при заключении контрактов на благоустройство. Контракты заключались с компанией-подрядчиком «Экострой ЛК». По делу также проходят бывший замглавы по строительству и городскому развитию Рашид Бадертдинов и главный инженер Александр Бадертдинов.
Дело было возбуждено в феврале 2022 года. В декабре 2022-го Вячеслав Телегин был задержан. Его обвинили в 30 эпизодах мошенничества. Свою вину бывший чиновник не признал.
Вячеслав Телегин работал в областном правительстве с 2018 года. Сначала он был назначен на должность замгубернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. Затем он стал председателем правительства региона. В 2022 году Телегин ушел в отставку по состоянию здоровья.
Приговор Вячеславу Телегину к 12 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере отражает общую тенденцию в правоприменительной практике по делам о крупных хищениях и коррупционных преступлениях. Аналогичные сроки наказания, вплоть до 12 лет лишения свободы, были назначены бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову за мошенничество и коммерческий подкуп, экс-руководителю УФНС Тывы за взятки и мошенничество, а также экс-главе СБ Кузбасского горного центра охраны труда за мошенничество и фальсификацию доказательств. При этом максимальное наказание по статье 159 УК РФ («Мошенничество») может достигать десяти лет лишения свободы, но в совокупности с другими преступлениями срок значительно увеличивается.
Дела о мошенничестве в особо крупном размере затрагивают различные сферы: от хищений бюджетных средств при выполнении госконтрактов до махинаций с недвижимостью и средств, предназначенных для социальной помощи. Так, по статье о мошенничестве в особо крупном размере также обвиняли бывшего замдиректора по закупкам и логистике концерна «Калашников» в связи со срывом гособоронзаказа и обвиняется бывший заместитель директора АО «Скоково» при исполнении договора об установке станции очистки фильтрата. В 2025 году Верховный суд Башкирии заменил условные сроки заключения для двух экс-бухгалтеров Бурзянской центральной районной больницы на реальные за хищение более 30 млн рублей.