Минобороны России отчиталось об ударе по танкеру в Одесской области

Вооруженные силы России ударили беспилотниками по танкеру в порту Южный в Одесской области, который доставлял горюче-смазочные материалы для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, российские военнослужащие ударили по грузовым автомобилям в районе населенного пункта Маяки, которые доставляли военные грузы, указано в сообщении.

В ночь на 6 октября вооруженные силы России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка. В порту Черноморск было поражено судно с грузами военного назначения, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщало Минобороны.