Минобороны России отчиталось об ударе по танкеру в Одесской области
Вооруженные силы России ударили беспилотниками по танкеру в порту Южный в Одесской области, который доставлял горюче-смазочные материалы для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, российские военнослужащие ударили по грузовым автомобилям в районе населенного пункта Маяки, которые доставляли военные грузы, указано в сообщении.
В ночь на 6 октября вооруженные силы России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка. В порту Черноморск было поражено судно с грузами военного назначения, предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщало Минобороны.
Порт «Южный» используется не только как место прибытия груза: в июле 2026 года там атаковали объекты, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов для ВСУ. Поэтому удар по танкеру в такой точке затрагивает участок цепочки снабжения, связанный с приемом и дальнейшим хранением топлива, хотя сам по себе не подтверждает остановку работы порта или изменение маршрутов.
Риск для портового судоходства касается и гражданских судов. 6 октября 2024 года, по утверждению главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, ударом российских военных было повреждено гражданское сухогрузное судно.