Армия России поразила логистические центры и портовую инфраструктуру на Украине
ВС РФ ударили по складу ракетно-артиллерийского вооружения в Одесской области
Российские военнослужащие ночью 6 октября продолжили атаковать логистические центры, объекты транспорта и портовую инфраструктуру, в том числе морские суда, на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В Одесской области, по данным ведомства, под удар попал склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка. В порту Черноморск поражено судно с грузами военного назначения, предназначенными для обеспечения ВСУ. В порту Измаил — объекты причальной инфраструктуры, которую использовали для разгрузки и хранения военных грузов. При атаке применялись БПЛА.
Портовая инфраструктура в Одесской области используется не только для разгрузки: по данным Минобороны России, в Измаиле через нее хранили, погружали и перевозили военные грузы и горючее. Вилковский портовый пункт ведомство называло каналом поступления оружия на Украину, а логистический центр «Новая почта» в регионе — местом хранения грузов военного назначения.
Удары по портам создают ограничения и для обычной морской логистики. На фоне сообщений об ударах по украинским портам с 11 июля 2026 года Maersk приостановила рейсы в Черноморск; на эту компанию приходилось около четверти рынка контейнерных перевозок Украины.