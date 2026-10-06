Армия России поразила логистические центры и портовую инфраструктуру на Украине

Российские военнослужащие ночью 6 октября продолжили атаковать логистические центры, объекты транспорта и портовую инфраструктуру, в том числе морские суда, на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В Одесской области, по данным ведомства, под удар попал склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка. В порту Черноморск поражено судно с грузами военного назначения, предназначенными для обеспечения ВСУ. В порту Измаил — объекты причальной инфраструктуры, которую использовали для разгрузки и хранения военных грузов. При атаке применялись БПЛА.