Поджог стал причиной пожара в неэксплуатируемом здании Ярославля
Неэксплуатируемое здание на улице Спортивной загорелось 5 октября в Ярославле. Предварительной причиной пожара стало занесение открытого источника огня, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Огнем повреждены комнаты на первом и втором этажах, а также межэтажные перекрытия. Общая площадь повреждений составила 70 кв. м. Никто не пострадал.
Пожар ликвидировали 29 сотрудников МЧС с помощью восьми единиц техники. По факту происшествия проводится проверка.