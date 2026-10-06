Поджог стал причиной пожара в неэксплуатируемом здании Ярославля

Неэксплуатируемое здание на улице Спортивной загорелось 5 октября в Ярославле. Предварительной причиной пожара стало занесение открытого источника огня, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Огнем повреждены комнаты на первом и втором этажах, а также межэтажные перекрытия. Общая площадь повреждений составила 70 кв. м. Никто не пострадал.

Пожар ликвидировали 29 сотрудников МЧС с помощью восьми единиц техники. По факту происшествия проводится проверка.

Виктория Самко