Лавров прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Туркменистан, сообщил корреспондент ТАСС. Министр примет участие в заседании Совета глав МИД стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Заседание назначено на 7 октября. Оно пройдет в национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши. Ожидается, что министры иностранных дел СНГ утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций на 2027 год, а также согласуют дату следующего заседания.

Президент России Владимир Путин прилетит в Туркменистан 8 октября на заседание глав государств СНГ. Во время визита он встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.