Путин 8–9 октября посетит Туркменистан с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин 8-9 октября отправится с рабочим визитом в Туркменистан. Он примет участие во встрече лидеров стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Официальные мероприятия пройдут в национальной туристической зоне «Аваза». До их начала, 8 октября, президент России встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. На следующий день Владимир Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Помощник российского президента отметил, что отдельная встреча президента России и главы Армении Никола Пашиняна в Туркменистане не планируется. При этом господин Ушаков не исключил возможность их встречи во время саммита. По словам помощника президента, общение Владимира Путина с журналистами по итогам визита пока не планируется.