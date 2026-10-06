СКР прекратил дело Лиды Мониавы по результатам лингвистической экспертизы

Как стало известно “Ъ”, на основании результатов экспертизы, назначенной самим следствием, СКР прекратил уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ против основательницы фонда и одноименного хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы. Дело московские следователи планировали отправить в суд еще в конце сентября, но на прошлой неделе оно неожиданно было истребовано в центральный аппарат ведомства.

О прекращении уголовного дела “Ъ” рассказал адвокат фигурантки Михаил Бирюков. По его словам, следователь Главного следственного управления (ГСУ) СКР рассказал ему об этом днем 6 октября. Господин Бирюков добавил, что пока не получил официального постановления, так как оно было направлено ему по почте. Адвокат ранее утверждал в разговоре с “Ъ”, что следователи планировали отправить дело госпожи Мониавы в прокуратуру, а затем в суд уже 30 сентября, однако вместо этого материалы истребовали в ГСУ СКР. По информации источников “Ъ”, там по делу назначили лингвистическую экспертизу, которая признала, что в высказываниях фигурантки нет вменяемого ей в вину состава преступления. Помимо адвоката следователь отправил постановление о прекращении дела в прокуратуру, где могут как согласиться с решением СКР, так и отменить его.

Силовики пришли к Лиде Мониаве утром 2 сентября. После проведения обыска директора фонда доставили в следственное управление СКР, где предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом стал ее пост в Telegram-канале, опубликованный в феврале 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Дом с маяком'' перевесил фейки».