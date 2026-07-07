Маркетплейсы нашли особый налоговый режим

Недополученные бюджетом доходы, связанные с маркетплейсами, могут вырасти до 690 млрд руб. в 2026 году, считают аналитики Центра налоговой политики и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Как считают авторы исследования, налоговым органам следует изменить подход к работе с площадками. Но, по мнению участников рынка, дополнительное давление может привести к оттоку предпринимателей и уходом бизнеса в серую зону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Налоговым органам следует изменить подход к налогообложению экосистемы российских маркетплейсов, следует из доклада Центра налоговой политики совместно с Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН. Его презентация прошла утром 7 июля. Среди предложенных авторами исследования изменений — установление обязанности по уплате НДС с продаж через маркетплейсы для всех продавцов независимо от налогового режима (в том числе для компаний и ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходами ниже пороговых значений: 20 млн руб. в 2026 году) с наделением платформ функцией налогового агента по НДС.

Среди других вариантов, предложенных авторами исследования,— запрет на применение пониженных региональных ставок УСН в отношении доходов, полученных селлерами от реализации товаров через маркетплейс за пределами регионов, в которых они установлены, ускоренное введение НДС на трансграничную торговлю по общей ставке, а также усиление информационного обмена между маркетплейсами и налоговыми органами.

Эти меры стали необходимыми в связи с ростом недополученных доходов бюджета. По оценкам аналитиков, в 2026 году этот показатель может достигнуть от 440 млрд до 690 млрд руб.

Наибольший вклад в прогнозируемые бюджетные потери связан с применением специальных налоговых режимов и схем налоговой оптимизации российскими селлерами — соответствующий эффект может достигать 530 млрд руб. Еще около 123 млрд руб. приходится на отсутствие обязанности иностранных продавцов уплачивать НДС при трансграничной торговле, до 36 млрд руб.— на частичное уклонение от уплаты НДФЛ и страховых взносов работников со стороны владельцев пунктов выдачи заказов.

Для сравнения: за 2025 год недоплата налогов участниками экосистемы составила (с учетом действующих в этот период параметров налогообложения) около 410 млрд руб. за применение специальных налоговых режимов и схем оптимизации российскими селлерами, около 88 млрд руб.— за отсутствие НДС в трансграничной торговле, до 23 млрд руб.— за сокрытие и подмену трудовых отношений в пунктах выдачи заказов.

Но предложенные меры могут оказать и негативный эффект и не будут эффективны для бизнеса, считает руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. На российских маркетплейсах сейчас большая часть предпринимателей — представители малого и среднего бизнеса, дополнительная налоговая нагрузка на которых может привести к росту серых схем и оттоку предпринимателей с площадок, считает он. Кроме этого, указывает президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев, такие ограничения затрагивают именно онлайн-продавцов, тогда как аналогичный офлайн-бизнес со своим интернет-магазином сохраняет право на сниженную УСН. Это создает неравные условия и фактически дискриминирует предпринимателей по каналу продаж, заключает он.

При этом предложенные авторами исследования варианты также могут привести к сокращению продаж и налоговой базы, считает партнер департамента налогов и права компании «Деловые решения и технологии» Татьяна Кофанова.

Например, решение резко снизить пороги для перехода плательщиков на УСН на НДС уже привело к массовому закрытию бизнеса и более глубокому дроблению, ввиду чего власти поспешно приняли решение еще на три года заморозить существующий порог, заключает эксперт.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров считает, что сейчас основная проблема рынка онлайн-торговли не столько в недополученных бюджетных доходах, сколько в неравных условиях конкуренции между отечественными товаропроизводителями и дешевым китайским импортом. При условии выравнивания цен между российскими и зарубежными товарами бюджет автоматически получил бы дополнительные налоговые доходы от роста оборота национального бизнеса, отмечает господин Гафаров. В пресс-службе Минфина пояснили “Ъ”, что в большинстве случаев покупки в рамках трансграничной электронной торговли регулируются как обычный ввоз товаров для личного пользования, образовался существенный дисбаланс в условиях для традиционной розницы и маркетплейсов.

В Wildberries сообщили “Ъ”, что не согласны с представленными данными. По мнению площадки, маркетплейсы создали легальную инфраструктуру для миллионов предпринимателей, многие из которых без платформенной экономики либо вообще не смогли бы вести бизнес, либо продолжали бы работать в неформальном секторе. Поэтому говорить о «недополученных доходах бюджета из-за маркетплейсов» некорректно — напротив, цифровые платформы существенно расширили налоговую базу и повысили прозрачность предпринимательской деятельности, заключают в Wildberries. В Ozon считают, что сейчас усилия стоит направлять не на запреты и новое давление, а на создание условий для развития предпринимателей.

Также для постепенного выравнивания условий конкуренции с традиционной рознице, напомнили в Минфине, ведомство предложило поэтапное введение ставки НДС для товаров электронной торговли (с 7% в 2027 году и достижением общей ставки 22% к 2029 году) — сделать это планируется в рамках наднационального регулирования трансграничной электронной торговли на уровне НДС.

7 июля в 15:07 мск в материал добавлен комментарий Минфина.

Алина Мигачёва, Евгения Крючкова