Арбитраж в Гааге присудил украинскому олигарху более $11 млн по иску к России
Арбитраж в Гааге присудил украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) выплату $11,5 млн по иску к России. Разбирательство касается компенсации за права бизнесмена, которые тот имел на эксплуатацию терминала севастопольского аэропорта Бельбека для коммерческих рейсов.
О решении сообщила постоянная палата третейского суда (ППТС). В разбирательстве она выполняет функцию секретариата. Украинский бизнесмен подал иск в январе 2015 года. Годом ранее аэропорт Бельбек был национализирован после присоединения Крыма к России. В иске Игорь Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) утверждает, что у него был контракт на пассажирский терминал авиагавани до 2020 года. Бизнесмен потребовал от России компенсации потерь в виде возможного дохода от терминала.
Российская сторона вступила в процесс в июне 2019 года, поскольку на первых этапах не признавала юрисдикцию арбитража. Россия пыталась оспорить решение о юрисдикции и своей ответственности в судах Нидерландов. В декабре 2024 года Верховный суд королевства отклонил ее жалобу.
Игорь Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) с сентября 2023 года находится под стражей. На Украине ему инкриминируют мошенничество и легализацию $13,5 млн с выводом средств за границу через подконтрольные банковские структуры. В России его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о хищении нефти.
Правовая конструкция спора основана на соглашении России и Украины о защите инвестиций 1998 года. Апелляционный суд Гааги ранее исходил из того, что после марта 2014 года Россия фактически контролировала Крым, а подконтрольные ей органы осуществляли национализацию имущества. Поэтому арбитраж мог рассматривать требования по этому соглашению, даже если первоначально вложения делались не на территории другого государства.
Присуждение компенсации не означает автоматического списания средств с российских счетов или ареста имущества. Для исполнения решения необходимо обращаться в суды конкретных стран и добиваться обращения взыскания на российские активы, причем судебная практика по вопросу компетенции арбитражей различается от страны к стране.