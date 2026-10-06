Арбитраж в Гааге присудил украинскому олигарху более $11 млн по иску к России

Арбитраж в Гааге присудил украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) выплату $11,5 млн по иску к России. Разбирательство касается компенсации за права бизнесмена, которые тот имел на эксплуатацию терминала севастопольского аэропорта Бельбека для коммерческих рейсов.

О решении сообщила постоянная палата третейского суда (ППТС). В разбирательстве она выполняет функцию секретариата. Украинский бизнесмен подал иск в январе 2015 года. Годом ранее аэропорт Бельбек был национализирован после присоединения Крыма к России. В иске Игорь Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) утверждает, что у него был контракт на пассажирский терминал авиагавани до 2020 года. Бизнесмен потребовал от России компенсации потерь в виде возможного дохода от терминала.

Российская сторона вступила в процесс в июне 2019 года, поскольку на первых этапах не признавала юрисдикцию арбитража. Россия пыталась оспорить решение о юрисдикции и своей ответственности в судах Нидерландов. В декабре 2024 года Верховный суд королевства отклонил ее жалобу.

Игорь Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) с сентября 2023 года находится под стражей. На Украине ему инкриминируют мошенничество и легализацию $13,5 млн с выводом средств за границу через подконтрольные банковские структуры. В России его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о хищении нефти.