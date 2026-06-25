Украинского бизнесмена заочно приговорили к 12 годам за хищение нефти из России

Суд в Татарстане заочно приговорил украинского бизнесмена Игоря Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) к 12 годам лишения свободы. Его обвинили в хищении нефти из России на сумму 10 млрд руб., сообщается на сайте МВД России.

Помимо господина Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), в хищении нефти обвинили еще трех граждан Украины — Александра Ярославского, Геннадия Боголюбова и Павла Овчаренко. Их приговорили к такому же сроку. По данным МВД, все осужденные находятся в межгосударственном розыске. Они обвинялись в преступлениях по статьям об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК).

По версии следствия, в 2006 и 2007 годах злоумышленники создали за границей преступное сообщество. Через предприятие-посредника они организовали поставку на Украину нефти, принадлежащей российской компании. Им удалось поставить 858,6 тыс. т нефти стоимостью свыше 10 млрд руб.

По инициативе Следственного департамента МВД на имущество аффилированной с обвиняемыми компании и ее акции наложен арест. Стоимость имущества превышает 20 млрд руб., акций — 10 млрд руб.

Как писал «Ъ-Волга-Урал», хищение связано с ЗАО «Укртатнафта» — совместным предприятием, созданным в 1994 году указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева. «Татнефть» контролировала около 55% компании, НАК «Нафтогаз Украины» — около 43%. Однако в октябре 2007 года «Татнефть» начала терять контроль над «Укртатнафтой». Затем эти акции были проданы на аукционе за $275 млн ООО «Корсан», представляющему группу «Приват» Игоря Коломойского (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России). К 2010 году полный контроль над предприятием установила группа «Приват».

Игорь Коломойский (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России) с сентября 2023 года находится под стражей. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию $13,5 млн с выводом средств за границу через подконтрольные банковские структуры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть разлилась по судам».