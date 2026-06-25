Украинского бизнесмена заочно приговорили к 12 годам за хищение нефти из России
Суд в Татарстане заочно приговорил украинского бизнесмена Игоря Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) к 12 годам лишения свободы. Его обвинили в хищении нефти из России на сумму 10 млрд руб., сообщается на сайте МВД России.
Помимо господина Коломойского (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), в хищении нефти обвинили еще трех граждан Украины — Александра Ярославского, Геннадия Боголюбова и Павла Овчаренко. Их приговорили к такому же сроку. По данным МВД, все осужденные находятся в межгосударственном розыске. Они обвинялись в преступлениях по статьям об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК).
По версии следствия, в 2006 и 2007 годах злоумышленники создали за границей преступное сообщество. Через предприятие-посредника они организовали поставку на Украину нефти, принадлежащей российской компании. Им удалось поставить 858,6 тыс. т нефти стоимостью свыше 10 млрд руб.
По инициативе Следственного департамента МВД на имущество аффилированной с обвиняемыми компании и ее акции наложен арест. Стоимость имущества превышает 20 млрд руб., акций — 10 млрд руб.
Как писал «Ъ-Волга-Урал», хищение связано с ЗАО «Укртатнафта» — совместным предприятием, созданным в 1994 году указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева. «Татнефть» контролировала около 55% компании, НАК «Нафтогаз Украины» — около 43%. Однако в октябре 2007 года «Татнефть» начала терять контроль над «Укртатнафтой». Затем эти акции были проданы на аукционе за $275 млн ООО «Корсан», представляющему группу «Приват» Игоря Коломойского (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России). К 2010 году полный контроль над предприятием установила группа «Приват».
Игорь Коломойский (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России) с сентября 2023 года находится под стражей. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию $13,5 млн с выводом средств за границу через подконтрольные банковские структуры.
Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть разлилась по судам».
Заочный приговор Игорю Коломойскому (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) к 12 годам заключения по делу о хищении нефти из России — это не единственное обвинение против него. В России он был признан экстремистом, а его активы в РФ конфискованы по требованию Генпрокуратуры. В марте 2024 года по иску Генпрокуратуры в Адыгее он и его партнер Павел Шитов были признаны экстремистами, и в доход России обратили ряд предприятий, включая нефтегазодобывающее ООО «Южгазэнерджи», а также недвижимость в Москве и почти 500 земельных участков в нескольких областях.
Помимо этого, с сентября 2023 года Игорь Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) находится под стражей на Украине. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации преступно полученных средств, подделке документов и завладении имуществом Приватбанка. Уже в феврале 2023 года Служба безопасности Украины провела обыски в его доме в рамках расследования махинаций в подконтрольных ему компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта», обвиняя его в растрате нефтепродуктов на $1 млрд и уклонении от уплаты таможенных платежей. В ноябре 2022 года украинские предприятия «Укрнафта» и «Укртатнафта», ранее частично принадлежавшие Коломойскому (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), были национализированы.