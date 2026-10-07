Торговый дефицит США прирос нефтью

Согласно вышедшим 6 октября данным американского таможенного ведомства, торговый дефицит США в августе увеличился до $105,6 млрд с июльских $92,8 млрд, достигнув максимума с марта 2025 года. Такой рост оказался хуже ожиданий аналитиков, опрошенных Trading Economics ($102 млрд). Импорт американских товаров и услуг увеличился сразу на 4,3% к июлю, до $420,8 млрд. Рост экспорта оказался слабее — плюс 1,4%, до $315,2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Главным образом Штаты в августе нарастили закупки сырья: импорт нефти вырос на 28%, до $15,4 млрд, достигнув максимального значения с мая 2024 года (30% прироста физических поставок пришлось на восстановивший свой нефтяной экспорт Кувейт). Также на фоне развития ИИ-инфраструктуры США увеличили импорт высокотехнологичной продукции: сумма закупок полупроводников увеличилась на 18%, до $15,4 млрд. Импорт промышленного оборудования прибавил 17%, до $9,2 млрд. Почти вдвое вырос и импорт гражданских самолетов — до $2,2 млрд с июльских $1,3 млрд.

Экспорт США продемонстрировал подъем за счет поставок другим странам промышленного сырья — плюс 8,9%, до $77,8 млрд, а также оборудования для бизнеса (телекоммуникационного, медицинского и так далее) — плюс 2%, до $69,5 млрд.

При этом другие экспортные товарные категории Штатов в августе просели: поставки потребительских товаров снизились на 9,4%, до $20,9 млрд, главным образом за счет сокращения вывоза фармацевтической продукции (минус 23,2%, до $7,9 млрд), а автомобилей и комплектующих — на 6,8%, до $12,6 млрд.

Кроме того, уменьшились поставки продовольственных товаров — на 5,6%, до $14,2 млрд, на фоне падения экспорта соевых бобов (минус 39%, до $1,3 млрд): из-за пошлин Китай как один из крупнейших в мире импортеров такой продукции сократил ее закупки у Штатов.

В результате торговый дефицит США с такими крупными торговыми партнерами, как Евросоюз и Китай, вопреки стремлениям американской администрации, в августе только вырос. Отрицательное сальдо торговли с ЕС расширилось до $11 млрд с июльских $8,9 млрд (максимум с декабря 2025 года), а с КНР — до $16,4 млрд с $15,2 млрд (максимум с декабря прошлого года). В страновой разбивке особенно заметно расширился дефицит торговли с Канадой — более чем вдвое, до $7,1 млрд, а с Мексикой ($27,7 млрд) и Вьетнамом ($24 млрд) показатель обновил рекордные значения.

Мариета Манукян