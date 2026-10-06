Объем смонтированных лифтов в России упал в полтора раза

В январе—сентябре 2026 года объем смонтированных лифтов по всей России упал на 49% год к году, до 18,3 тыс. единиц оборудования, следует из подсчетов Российского лифтового объединения (РЛО), с которыми ознакомился “Ъ”. С падением столкнулись все игроки. Так, Щербинский лифтостроительный завод установил 3,3 тыс. лифтов, что на 50% меньше год к году, Meteor Lift сократила показатель на 63%, до 1,4 тыс. единиц оборудования, Карачаровский механический завод (КМЗ) — на 15%, до 3,3 тыс. (на самом КМЗ говорят, что в 2026 году смонтировали 3,6 тыс. лифтов, не приводя динамики), МЭЛ — на 45%, до 1 тыс., Серпуховский лифтостроительный завод — на 65%, до 358 лифтов.

Объемы установленных лифтов упали в первую очередь из-за замедления темпов строительства жилья, поясняет гендиректор РЛО Петр Харламов. Заместитель гендиректора Серпуховского лифтостроительного завода Алексей Григорьев также считает, что главная причина заключается в отсутствии платежеспособного спроса на технику. По данным «Наш.Дом.РФ», по итогам августа 2026 года на этапе строительства находилось 120,6 млн кв. м жилья, из которых в продаже было 91,7 млн кв. м. Годом ранее девелоперы возводили 119,4 млн кв. м, из которых в продаже находилось 92,9 млн кв. м.

Для отрасли сокращение спроса означает прежде всего недозагрузку производственных мощностей, констатирует руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов. По данным Росстата, в январе—августе 2026 года лифтовые заводы выпустили 14,1 тыс. подъемников, что на 21% меньше год к году. Мощности лифтостроителей никогда не использовались в полную силу, а такой удар вызвал целый комплекс последствий — от прямых финансовых потерь до скрытых рисков, связанных с ростом издержек из-за простоев, предупреждает Алексей Григорьев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спад подъема»