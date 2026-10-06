Спад подъема

В 2026 году лифтовые производители столкнулись с серьезным снижением количества заказов. Объем смонтированных лифтов сократился почти в два раза в годовом выражении, до 18,3 тыс. Причина этому — сокращение активности девелоперов многоквартирного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В январе—сентябре 2026 года объем смонтированных лифтов по всей России упал на 49% год к году, до 18,3 тыс. единиц оборудования, следует из подсчетов Российского лифтового объединения (РЛО), с которыми ознакомился “Ъ”. С падением столкнулись все игроки. Так, Щербинский лифтостроительный завод установил 3,3 тыс. лифтов, что на 50% меньше год к году, Meteor Lift сократила показатель на 63%, до 1,4 тыс. единиц оборудования, Карачаровский механический завод (КМЗ) — на 15%, до 3,3 тыс. (на самом КМЗ говорят, что в 2026 году смонтировали 3,6 тыс. лифтов, не приводя динамики), МЭЛ — на 45%, до 1 тыс., Серпуховский лифтостроительный завод — на 65%, до 358 лифтов.

Объемы установленных лифтов упали в первую очередь из-за замедления темпов строительства жилья, поясняет гендиректор РЛО Петр Харламов.

Заместитель гендиректора Серпуховского лифтостроительного завода Алексей Григорьев также считает, что главная причина заключается в отсутствии платежеспособного спроса на технику. По данным «Наш.Дом.РФ», по итогам августа 2026 года на этапе строительства находилось 120,6 млн кв. м жилья, из которых в продаже было 91,7 млн кв. м. Годом ранее девелоперы возводили 119,4 млн кв. м, из которых в продаже находилось 92,9 млн кв. м.

Для отрасли сокращение спроса означает прежде всего недозагрузку производственных мощностей, констатирует руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов. По данным Росстата, в январе—августе 2026 года лифтовые заводы выпустили 14,1 тыс. подъемников, что на 21% меньше год к году. Мощности лифтостроителей никогда не использовались в полную силу, а такой удар вызвал целый комплекс последствий — от прямых финансовых потерь до скрытых рисков, связанных с ростом издержек из-за простоев, предупреждает Алексей Григорьев.

Объем смонтированных лифтов по всей России в январе—сентябре 2026 года Показатель Количество (тыс. шт.) Динамика год к году (%) Общий объем смонтированных лифтов 18,3 –49 Установка произведенных в России лифтов 11,7 –50 Установка произведенных в Белоруссии лифтов 2,6 –53 Установка импортных лифтов 4 –42 Источник: Российское лифтовое объединение.

Дополнительное давление продолжает оказывать на игроков конкуренция со стороны иностранных производителей, белорусских и китайских, продолжает эксперт. По подсчетам РЛО, в январе—сентябре 2026 года на импортных производителей пришлось 22% от общего объема смонтированных лифтов, на белорусских — 14%. Годом ранее на них приходилось 19,4% и 15,3% рынка соответственно. Российские заводы на фоне повышения расходов на металл, электроэнергию, логистику оказались в неравных условиях, поскольку азиатские производители имели возможность устанавливать цены на свои лифты значительно ниже рыночных, отмечает господин Григорьев.

При этом динамика рынка различается в зависимости от региона, констатирует гендиректор КМЗ Дмитрий Сидельковский.

Москва в текущем году, например, нарастила объемы монтажа, в том числе за счет увеличения замены лифтов в рамках программы капитального ремонта, что позволяет заводам сохранять высокую загрузку, добавляет он. По подсчетам РЛО, в январе—сентябре 2026 года региональные власти закупили 23,3 тыс. лифтов для замены отслужившего оборудования в рамках программ капремонта. Однако из них почти 15 тыс. единиц оборудования закупили московские власти, уточняют в ассоциации.

Алексей Григорьев прогнозирует, что объем смонтированных лифтов по итогам всего 2026 года окажется ниже показателей прошлого года. Дмитрий Сидельковский ожидает перераспределения заказов между производителями. По его мнению, часть предприятий снизит загрузку, тогда как крупные производители, работающие с устойчивым объемом заказов, ее нарастят. Это зависит прежде всего от структуры заказов конкретного производителя, наличия крупных государственных и региональных контрактов и собственной монтажной базы, резюмирует Дмитрий Арестов.

Дарья Андрианова