Российский мех пригрел итальянцев

Дорогостоящие соболиные шкурки исключили из 21-го пакета санкций по просьбе Италии и Греции — страны являются крупнейшими импортерами региона, сообщает издание Euractiv. Полный запрет на импорт российских мехов ЕС согласовал три месяца назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мех соболя — уникальный российский товар. Вывозить живых особей из страны запрещено, чтобы сохранить эксклюзивность производства. А вот выделкой шкур занимаются во многих странах. Итальянские мастера до сегодняшнего дня держат марку лучших в этом деле. Правда, после запрета на закупки любого меха в России производства на Апеннинах и Балканах начали сокращаться.

Со временем это могло бы разрушить ремесло, потому что альтернативы российскому сырью в этой отрасли нет, а приобретать соболя у перекупщиков в Азии нерентабельно, отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова:

«Более 80% пушнины, которая сегодня производится в стране, идет на экспорт в страны Азии — в Китай, Камбоджу, Вьетнам. Клеточного соболя производится на весь мир всего 70 тыс. шкурок, дикого соболя до 400 тыс. шкурок в год добывается, и это только в России. На меховой глобальный рынок отмена санкций вообще никаким образом не влияет. Были санкции, не было их — ЕС сам их ввел и сам для себя снял. Мы уже давно переориентировались на другие рынки и спокойно с ними работаем».

Сейчас жакет из соболя в меховых бутиках стоит около 2 млн руб., шуба из самых дорогих баргузинских шкурок — примерно 5 млн руб. Индивидуальный пошив в ателье обходится в половину дешевле. Однако с начала 2026 года стоимость пушнины в закупке выросла, поэтому продавцам пришлось пересмотреть прайсы, и это отразилось на спросе, говорит руководитель мехового ателье Аркадий Толпаров:

«Есть очень много непрофессионалов, и люди осторожничают, боятся покупать. "Глухой" соболь, не седой, я покупал с выделкой за 16 тыс. руб. Стоимость сырья в феврале дошла до 27-29 тыс. руб. В магазинах цены поднялись, и мы, производители, уже увеличили расценки на товары. Статусный мех будут покупать, куда они денутся».

Поставки готовых изделий из соболя из Азии и Европы снижаются. С 2022 года Евросоюз запретил ввозить в Россию товары стоимостью свыше €300 за единицу, поэтому меховые шубы поставляются альтернативными маршрутами. Но емкость рынка люкса не позволит еще больше повышать цены, считает директор модного дома Raschini Сергей Викулин:

«В мире идет тенденция снижения потребления меха. Очень многие предприятия на территории Китая закрываются. В Российской Федерации, да, скорее всего, итальянские шубы могут стоить дороже, потому что сильно выросли транзакционные издержки, логистика будет сумасшедшая. Но все равно с учетом спроса я не думаю, что рынок проглотит очередное повышение, скорее всего, будет просто дальше продолжать падать спрос».

Всего в 2025 году в России было продано 345 тыс. шуб. Из них 62% приходится на овчину, 29% — на норку. Кролик, песец, лиса, нутрия, куница и соболь вместе занимают долю только в 9% от всего рынка.

Юлия Савина