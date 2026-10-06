UEFA расследует инцидент с плевком в матче между сборными Израиля и Ирландии

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) начал дисциплинарное расследование «в связи с возможными нарушениями со стороны игрока (или игроков)» сборной Израиля во время матча Лиги наций с командой Ирландии. Об этом сообщает The Guardian.

4 октября сборные провели матч на нейтральном поле в сербской Бачке-Тополе. Встреча завершилась со счетом 0:0. Тренер ирландцев по физической подготовке Дэмиен Дойл заявил, что один из игроков соперника плюнул в него, когда команды направлялись в раздевалки после первого тайма. Представитель Израильской футбольной ассоциации опроверг эти сообщения, при этом главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон отметил, что его подопечные подверглись ряду провокаций.

На предыдущую встречу, состоявшуюся 27 сентября в венгерском Дебрецене, футболисты сборной Ирландии вышли с траурными повязками в память о погибших в конфликте в секторе Газа. Они слушали гимн Израиля, склонив головы. Также не состоялось предматчевое рукопожатие между игроками команд.

Подробнее о конфликте между сборными — в материале «Ъ» «Лига разъединенных наций».

Арнольд Кабанов