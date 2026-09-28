Лига разъединенных наций

Центральным событием уикенда Лиги наций, вопреки обилию топовых вывесок, стала превратившаяся в фарс встреча между сборными Израиля и Ирландии на практически пустом стадионе в Венгрии. Перед ней ирландские футболисты, вышедшие на поле в траурных повязках, слушали израильский гимн, склонив головы. Традиционного предматчевого рукопожатия не было. Несколько неприятных инцидентов произошло во время игры. А перед ней обменивались уколами игроки и тренеры, спортивные функционеры и политики. Не исключено, что ответный матч между командами, запланированный на ближайшее воскресенье, не состоится вовсе. Причина —

резкое осуждение ирландцами действий ЦАХАЛа в секторе Газа.

Футболисты сборной Ирландии на матче Лиги наций с Израилем слушали гимн соперников, склонив головы

Фото: ТАСС

Самым обсуждаемым событием первого в нынешнем футбольном сезоне международного окна, вопреки стандартной спортивной логике, стал матч двух совсем непримечательных команд. За прошедшую неделю успели встретиться сборные Голландии и Германии, Италии и Бельгии, Англии и Испании, Норвегии и Португалии. Словом, обилие заметных афиш. Однако их в инфополе потеснила встреча второго по силе дивизиона турнира между израильтянами и ирландцами. Она состоялась в венгерском Дебрецене (по соображениям безопасности европейские футбольные власти переносят домашние матчи сборной Израиля на нейтральные поля) в присутствии от силы полутора сотен болельщиков и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Ирландии. Впрочем, от результата игры внимание к ней крупных медиаресурсов не зависело. Внимание было обусловлено другим.

Ирландские футболисты вышли на поле с траурными повязками. Гимн Израиля они слушали, склонив головы. Традиционного предматчевого рукопожатия не было.

Обмена вымпелами — тоже: ирландский капитан Дара О’Ши во время подброса монетки стоял, убрав руки за спину, и даже не посмотрел в сторону капитана израильского, Манора Соломона. Гости оппонентов не замечали — даже будто стеснялись признать сам факт их присутствия. Были неприятные эпизоды и по ходу матча. Самый яркий из них — не очень понятный жест полузащитника Джека Мойлана: забив третий мяч, зачем-то сорвал с руки черную повязку и помахал ей тем немногим болельщикам сборной Израиля, что посетили матч.

Причины такой акции, в общем-то, ясны. Соперники сборной Израиля то и дело выказывают неудовольствие из-за необходимости с ней играть. Дело в геополитике — в оценке вооруженного конфликта, начавшегося со вторжения «Хамаса» на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Ответную операцию ЦАХАЛа многие европейские столицы сразу рассматривали как ошибку, а в 2025 году комиссия Совета ООН по правам человека признала атаки ЦАХАЛа геноцидом.

Но ирландский случай, видимо, следует признать особым.

В ирландском обществе резкое осуждение действий ЦАХАЛа в секторе Газа — нечто вроде консенсуса.

Несмотря на то что две страны никогда не являлись прямыми военными противниками, этот вопрос внешнеполитической повестки в стране принимают близко к сердцу. Резко пропалестинскую позицию занимают ведущие местные СМИ — The Irish Times, The Irish Independent и другие. На радикальный протест пошли владельцы некоторых пабов: около 140 такого рода заведений отказываются транслировать все матчи национальной команды, «пока Ирландия не займет твердую позицию против Израиля», пишет Al Jazeera. Кроме того, более 160 ирландских спортсменов подписали письмо в поддержку бойкота матчей против израильских футболистов.

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Накаляли обстановку заявления в прессе. Главный тренер сборной Ирландии исландец Хеймир Хадльгримссон за несколько дней до встречи бросил такую фразу: «Мы играем не с геноцидом, а против геноцида; не с Израилем, а против Израиля» — и получил симметричный ответ от Израильской футбольной ассоциации (IFA): «Мы играем не с невежеством, лицемерием и глупостью, а против тренера, который воплощает их в себе». В IFA добавили, что израильтяне «внесли значительный вклад в развитие человечества», но, «к сожалению, пока не изобрели лекарства» от этих пороков.

Конфликт быстро перетек в политическую сферу.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин встал на защиту главного тренера и потребовал извинений. Руководитель пресс-службы IFA извиняться отказался, но взял обратно слово «глупость». Позже прозвучали призывы к бойкоту матчей со стороны некоторых депутатов ирландского парламента, что повысило давление на членов сборной страны.

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) тем не менее от решительных действий дистанцировалась. За день до игры она опубликовала крайне лаконичное сообщение, из которого следовало, что игроки «высказали разные мнения», но «большинство заявило, что матчи должны быть сыграны». В FAI подчеркнули, что «уважают мнение» каждого из футболистов и понимают «деликатность ситуации».

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The Irish Times тем временем фиксировала масштабы раскола в команде. Счет — 14:8 в пользу противников бойкота. Группа несогласных с решением FAI сформировалась вокруг запасного вратаря Гэвина Базуну. Он, вероятнее всего, и так бы не сыграл, но в итоге по моральным и религиозным соображениям отказался появиться даже на скамейке запасных.

В итоге в стартовый состав не попали несколько важных для ирландской сборной фигур, в том числе Финн Азаз, мать которого — гражданка Израиля. Его отсутствие объяснялось «эмоциональным состоянием».

По данным The Telegraph, «после этого тяжелейшего испытания» Азаз может объявить о завершении карьеры в сборной.

А послевкусие, которое оставил матч и развернутая в его рамках политическая акция, заставило The Irish Times забыть о блестящей игре команды и сконцентрироваться на поиске виноватых. На том, что у FAI было семь месяцев на подготовку, а в конце концов все «под пристальным вниманием всего мира» решали игроки. На том, что после встречи в Дебрецене «все чувствуют себя преданными».

Между тем скандал все еще не утих. В понедельник противостояние продолжило обрастать новыми подробностями. Выяснилось, что забивший второй мяч форвард Адам Айда подвергся расистским оскорблениям со стороны израильских болельщиков. А главное, впереди ведь еще ответный матч. Он запланирован на ближайшее воскресенье, 4 октября, и должен пройти при пустых трибунах на нейтральном поле — в сербском городе Бачка-Топола. Пройдет ли — пока неизвестно. Хеймир Хадльгримссон на этот вопрос ответил уклончиво: «Живем одним днем. Нам и прошедший матч дался нелегко».

Роман Левищев