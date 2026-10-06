У доходов отбирают тень

Схожую работу для выявления нелегальных трудовых отношений ФНС ведет и в другом качестве — в составе участника «зарплатных» региональных межведомственных комиссий (с участием Минтруда и Роструда). Эта деятельность позволила доначислить работодателям в субъектах РФ в общей сложности 33 млрд руб. в 2025 году, а за первое полугодие 2026-го — 11 млрд руб. Например, в Москве, как ранее сообщало столичное управление ФНС, после начатой в 2025 году проверки трудоспособных жителей, которые официально нигде не трудоустроены, было выявлено почти 64 тыс. человек, которые в итоге формализовали источники получения своих доходов. В результате бюджет Москвы получил 9 млрд руб. дополнительных доходов.