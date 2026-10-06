У доходов отбирают тень
За четыре года число россиян со скрытыми заработками сократилось на треть
06.10.2026, 20:21
С 2022 года в результате в том числе усилий властей по выявлению теневой занятости число трудоспособных россиян с неустановленными источниками доходов, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), сократилось с 11,7 млн до 8 млн человек. Это позволило бюджетной системе только за 2025 год получить свыше 60 млрд руб. дополнительных доходов в виде НДФЛ и страховых взносов с обеленных зарплат.
Численность трудоспособных россиян, у которых нет официальных источников дохода, по итогам 2025 года составила 8 млн человек — на 3,7 млн, или на треть, меньше, чем было на начало 2022 года (11,7 млн). Такие данные в ходе парламентских слушаний в Совете федерации привел глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Общая численность граждан без официальных источников доходов, по данным ФНС, сейчас составляет 69 млн человек из 146,9 млн россиян.
В эту категорию, поясним, кроме официально не работающих в трудоспособном возрасте (зона контроля для ФНС) служба включает и граждан, которые не считаются активными на рынке труда: детей, неработающих студентов и пенсионеров (с их доходов, даже если они есть, не платятся НДФЛ и страховые взносы).
Сокращение числа трудоспособных с неустановленными источниками доходов является в том числе результатом работы контрольно-аналитического блока ФНС по проверке 3,4 млн российских работодателей. Эти проверки проводятся с учетом индикаторов риска, среди которых выплаты работникам ниже МРОТ и зарплаты меньше среднерыночных в регионе. За 2025 год обеление отношений с работниками позволило ФНС дополнительно собрать 29 млрд руб. в виде НДФЛ и страховых взносов, за первую половину этого года — еще 27 млрд руб.
Схожую работу для выявления нелегальных трудовых отношений ФНС ведет и в другом качестве — в составе участника «зарплатных» региональных межведомственных комиссий (с участием Минтруда и Роструда). Эта деятельность позволила доначислить работодателям в субъектах РФ в общей сложности 33 млрд руб. в 2025 году, а за первое полугодие 2026-го — 11 млрд руб. Например, в Москве, как ранее сообщало столичное управление ФНС, после начатой в 2025 году проверки трудоспособных жителей, которые официально нигде не трудоустроены, было выявлено почти 64 тыс. человек, которые в итоге формализовали источники получения своих доходов. В результате бюджет Москвы получил 9 млрд руб. дополнительных доходов.
В целом же, по данным столичной мэрии, число работающих «всерую» в Москве может достигать 7% от всех трудоустроенных.
Свою роль в обелении зарплат сыграло введение режима налога на профессиональный доход. Как отметил Даниил Егоров, в качестве самозанятых с 2019 года зарегистрировано свыше 6 млн человек из числа тех, кто ранее не показывал свои доходы. Он подчеркнул, что этот статус не стал альтернативой традиционным трудовым отношениям — в основном самозанятые используют свою регистрацию для подработки.
Еще одним косвенным свидетельством сокращения теневой занятости на российском рынке труда выступает рост числа работающих в найме — по данным ФНС, с 2022 года их количество выросло на 1,3 млн человек, до 58,3 млн (другие учтенные налоговиками группы — индивидуальные предприниматели, самозанятые, физлица с «прочими доходами»).
Как отмечает гендиректор Cornerstone Владислав Быханов, в последние годы российский рынок труда существенно «побелел» — однако сейчас все больше рабочих мест занимают зумеры, у которых индифферентная позиция относительно официального трудоустройства. «Поэтому бороться с теневой занятостью придется постоянно, эту проблему невозможно решить раз и навсегда»,— говорит эксперт. Действительно, отмечает HR-директор крупной региональной производственной компании, если раньше нелегальные трудовые отношения были инициативой работодателя, то теперь зачастую с такой инициативой в компанию приходят сами кандидаты — многим необходимо понизить свой доход, чтобы, например, иметь право претендовать на единое пособие для семей с невысокими заработками.
Газета «Коммерсантъ» №185от 07.10.2026, стр. 2