В Русском музее открылась выставка «Пелагея Шурига. 1900–1980»

В Государственном Русском музее проходит выставка «Пелагея Шурига. 1900–1980». Экспозиция, развернутая в Михайловском замке, демонстрирует графику, скульптуру и произведения декоративно-прикладного искусства, созданные одной из самых необычных советских художниц.

В последний раз Русский музей обращался к творчеству Пелагеи Шуриги отдельной выставкой 1996 года, а надо бы подробно показывать ее работы в постоянной экспозиции — настольно они необыкновенны и экспрессивны. График, художник по фарфору и в первую очередь скульптор родилась в 1900 году и умерла в 1980-м, впитав в себя все и сразу. Признанный мастер соцреализма — но с таким личностным почерком, что хоть сразу в спецхран сдавай (Пелагея Николаевна в своей мастерской многое благоразумно завешивала, опасаясь досужих глаз и длинных языков). Заставшая эпоху авангарда, она отважно подхватила эстафету, глубоко погрузившись в поставангардизм и модернизм. Портреты Героев Труда и передовиков вопреки всему, что принято ожидать от этого жанра, уходят в такой необычный лубок, что на выставке в Михайловском замке хочется пищать от восторга. И — женщины, женщины, женщины. Шурига их ваяла с размахом и с просто-таки мифологической наполненностью.

Первые эмоции возникают моментально — на входе, где публику встречают фарфоровые миниатюры и барельефы с растительными мотивами: еловая ветка, шишки, лилии, полевые цветы и прочие бутончики. «Какая пошлость!» — вскрикнет продвинутый зритель, привыкший все ранжировать по школам, течениям и направлениям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Каменный лубок».