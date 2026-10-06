Свердловская полиция за три дня выдворила 86 мигрантов

В Свердловской области подвели промежуточные итоги всероссийской акции «Нелегал-Кордон 2026». За три дня из региона выдворили 86 иностранных граждан. Еще 433 человека привлекли к административной ответственности. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

По его словам, очередной рейд сотрудники полиции накануне провели в Екатеринбурге на Уралмаше. Правоохранители проверяли у иностранных граждан наличие разрешительных документов как на пребывание в РФ, так и на осуществление трудовой деятельности. Всех, к кому возникали вопросы, доставляли в отдел полиции для разбирательства.

«Оказалось, что и на этот раз у многих иностранных граждан с документами не все было в порядке. Выявлено 38 нарушителей, которые подлежат в кратчайший срок выдворению. Из них 26 мужчин и 12 женщин. Такие проверки свердловский гарнизон полиции продолжит в рамках повседневной деятельности и после окончания профилактической акции. В области на данный момент находятся более 100 тыс. иностранных граждан, и перед правоохранительными ведомствами стоит задача проверить законность их пребывания на территории РФ»,— отметил полковник Горелых.

Полина Бабинцева