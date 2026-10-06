Армии Израиля поручили подготовиться к противостоянию с Палестинской автономией
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ подготовиться к возможным военным действиям с Палестинской автономией. Об этом сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац на еженедельном заседании кабинета министров по вопросу подготовки военнослужащих, передает The Times of Israel.
«Базовый сценарий (для ЦАХАЛ по действиям на Западном берегу Иордана.— “Ъ”) предусматривает необходимость подготовки к нападению джихадистов на поселенцев и солдат ЦАХАЛ, как урок, извлеченный из событий 7 октября. В таком случае будет объявлена война Палестинской автономии»,— сказал господин Кац.
Министр добавил, что план боевых действий разработан и утвержден премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Исраэль Кац утверждает, что война с Палестинской автономией будет короткой, для нее привлекут как наземные, так и воздушные силы. «Не будет многолетней интифады, как это было в прошлом, а будет короткая и решительная война с четким решением и изменением реальности»,— сказал господин Кац.
Палестинская автономия (Палестинская национальная администрация, ПНА) — это временный орган самоуправления палестинских арабов, созданный в 1994 году. Президент автономии — Махмуд Аббас. Столица — Рамалла. Под ограниченным управлением ПНА находятся некоторые районы Западного берега Иордана. Автономия поддерживает контакты с Израилем, однако выступает за создание независимого палестинского государства на основе решения о двух государствах.
Объявленный сценарий затрагивает не только военное планирование, но и вопрос о статусе Палестинской национальной администрации (ПНА) как возможного партнера Израиля. В сентябре 2025 года Биньямин Нетаньяху назвал категорически неприемлемым предоставление администрации политических или военных полномочий, поэтому переход к прямому противостоянию означал бы отказ от передачи ей функций безопасности, а не подготовку совместного механизма управления.
Эта позиция формировалась и в отношении Газы: в ноябре 2023 года господин Нетаньяху заявлял, что ПНА не подходит для управления сектором, а в феврале 2024 года Израиль допускал лишь сотрудничество с бывшими чиновниками администрации или членами ФАТХ, но не с ее действующими чиновниками. Такая граница важна для понимания возможных последствий на Западном берегу: контакты с отдельными палестинскими представителями могут рассматриваться отдельно от признания ПНА политическим или военным субъектом.