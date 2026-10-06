Армии Израиля поручили подготовиться к противостоянию с Палестинской автономией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ подготовиться к возможным военным действиям с Палестинской автономией. Об этом сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац на еженедельном заседании кабинета министров по вопросу подготовки военнослужащих, передает The Times of Israel.

«Базовый сценарий (для ЦАХАЛ по действиям на Западном берегу Иордана.— “Ъ”) предусматривает необходимость подготовки к нападению джихадистов на поселенцев и солдат ЦАХАЛ, как урок, извлеченный из событий 7 октября. В таком случае будет объявлена война Палестинской автономии»,— сказал господин Кац.

Министр добавил, что план боевых действий разработан и утвержден премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Исраэль Кац утверждает, что война с Палестинской автономией будет короткой, для нее привлекут как наземные, так и воздушные силы. «Не будет многолетней интифады, как это было в прошлом, а будет короткая и решительная война с четким решением и изменением реальности»,— сказал господин Кац.

Палестинская автономия (Палестинская национальная администрация, ПНА) — это временный орган самоуправления палестинских арабов, созданный в 1994 году. Президент автономии — Махмуд Аббас. Столица — Рамалла. Под ограниченным управлением ПНА находятся некоторые районы Западного берега Иордана. Автономия поддерживает контакты с Израилем, однако выступает за создание независимого палестинского государства на основе решения о двух государствах.