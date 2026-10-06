После проверки вакцины «Мультикан-8» возбуждено уголовное дело

Как стало известно “Ъ”, на основании материалов прокурорской проверки частной компании—изготовителя вакцин «Ветбиохим» полицией Москвы возбуждено уголовное дело. Пока речь идет об использовании поддельного паспорта продукции при вводе в оборот вакцины для собак.

УВД по Юго-Западному административному округу Москвы 6 октября возбуждено уголовное дело об изготовлении или обороте поддельных документов (ч. 5 ст. 327 УК). За данное преступление предусмотрены штрафы, исправительные или обязательные работы.

Основанием для расследования послужили материалы проверки компании «Ветбиохим», проведенной столичной прокуратурой. По данным надзорного ведомства, частная компания—изготовитель вакцин для собак «Мультикан-8» использовала поддельный паспорт качества на одну из серий препарата. Расследование находится на контроле у прокуратуры. «Ветбиохимом» надзорное ведомство заинтересовалось в конце сентября после поступления соответствующих обращений граждан. Проверка была проведена с привлечением специалистов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

О случаях гибели собак после вакцинации стало известно в августе: жалобы поступали от владельцев питомцев в Ярославле, Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме.

Подробнее — в материале «Ъ» «Собакам прививали смерть».