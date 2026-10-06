Собакам прививали смерть

Как стало известно “Ъ”, на основании материалов прокурорской проверки частной компании—изготовителя вакцин «Ветбиохим» полицией Москвы возбуждено уголовное дело. Пока речь идет об использовании поддельного паспорта продукции при вводе в оборот вакцины для собак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

УВД по Юго-Западному административному округу Москвы 6 октября возбуждено уголовное дело об изготовлении или обороте поддельных документов (ч. 5 ст. 327 УК). За данное преступление предусмотрены штрафы, исправительные или обязательные работы.

Основанием для расследования послужили материалы проверки компании «Ветбиохим», проведенной столичной прокуратурой. По данным надзорного ведомства, частная компания—изготовитель вакцин для собак «Мультикан-8» использовала поддельный паспорт качества на одну из серий препарата. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

«Мультикан-8» — вакцина для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. Препарат состоит из сухого компонента с живыми аттенуированными штаммами вирусов и жидкого компонента с инактивированными штаммами лептоспир и вируса бешенства.

ООО «Ветбиохим» — лидер российского рынка вакцин для животных. По данным RNC Pharma, в январе—июле 2026 года продукция этой компании обеспечивала 72,6% рынка в натуральном выражении и около 68,9% — в денежном. Как следует из данных СПАРК, по 45% в «Ветбиохиме» принадлежит Тарасу Алиперу и Екатерине Родионовой, еще 10% — Диане Паламарчук. По итогам 2025 года выручка компании, как следует из данных СПАРК, выросла на 83,1%, до 4,2 млрд руб., чистая прибыль — в 2,4 раза, до 1,8 млрд руб.

«Ветбиохимом» надзорное ведомство заинтересовалось в конце сентября после поступления соответствующих обращений граждан. Проверка была проведена с привлечением специалистов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. «В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения»,— говорится в сообщении ведомства. Руководителю организации было внесено представление, а ответственные за нарушения лица были привлечены к административной ответственности.

О случаях гибели собак после вакцинации стало известно в августе: жалобы поступали от владельцев питомцев в Ярославле, Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Костроме.

«Ветбиохим» уверял, что вакцинация сама по себе якобы не доказывает связь между препаратом и гибелью животного. В начале сентября Россельхознадзор приостановил обращение «Мультикана-8» серий №20, 21, а также вакцины «Мультикан-6» серий №11, 12. Ведомство выявило в 20-й серии вакцины вирус Ауески (известен как псевдобешенство, провоцирует сильный зуд и неврологические расстройства у животных). После этого «Ветбиохим» остановил выпуск вакцин «Мультикан». Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что при производстве вакцины были допущены «серьезные нарушения» технологии, из-за которых «Ветбиохиму» грозит лишение лицензии.

«Произошедшее — это трагедия для нас и первый подобный случай за десятилетия добросовестной работы. Поэтому мы запустили весь комплекс внутренних проверок. Мы не будем скрывать результаты либо покрывать провинившихся. Мы хотим объективного расследования, установления виновных и назначения соответствующего наказания для них и приложим все усилия для достижения этой цели»,— сообщила пресс-служба компании «Ветбиохим» в Telegram-канале.

Ефим Брянцев