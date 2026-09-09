Лебедочная песня

Госкомпания «Дом.РФ», владеющая Щербинским лифтостроительным заводом, выкупила у S8 Capital группу Meteor Lift. Общая стоимость лифтового бизнеса, созданного S8 на базе ушедших с российского рынка американской Otis и финского Kone, ранее оценивалась примерно в 5,5 млрд руб. Сейчас общая сумма этих активов может достигать 9 млрд руб. По информации “Ъ”, продавец едва ли получит всю сумму: актив переходит «Дом.РФ» в счет погашения части кредитных обязательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift Фото: Предоставлено пресс-службой METEOR Lift

Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна продал бизнес по производству и обслуживанию лифтов — завод Meteor Lift и АО «Лифт Коннект», рассказал источник “Ъ”, знакомый с ходом сделки. Покупателем выступила госкомпания «Дом.РФ», владеющая Щербинским лифтостроительным заводом в Новой Москве. Это подтверждается данными ЕГРЮЛ, где сказано, что 9 сентября одна из структур компании — ООО УК «Метеор» — перешла «Дом.РФ».

В «Дом.РФ» и Meteor Lift подтвердили сделку. Покупатель отметил, что в ее периметр вошли производственные и сервисные подразделения. По мнению госкомпании, приобретение логично вписывается в стратегию группы с учетом опыта развития лифтостроительных активов.

Meteor Lift создана на базе российского производства американской Otis. Под контроль холдинга S8 Capital она перешла летом 2022 года. Тогда в сделку вошли завод лифтового оборудования в Санкт-Петербурге мощностью до 7 тыс. единиц в год, предприятие в подмосковной Щербинке и сервисная сеть техобслуживания.

Рыночная стоимость российского бизнеса компании Otis на начало 2022 года оценивалась в $100 млн. Но для американского производителя стоимость сделки вряд ли превысила $50 млн (около 3 млрд руб. по курсу ЦБ на конец июля 2022 года), оценивали тогда эксперты. Выручка АО «Метеор лифт Москва» в 2025 году сократилась на 1,8%, до 3,8 млрд руб., чистый убыток вырос на 32%, до 238,3 млн руб., указано в СПАРК.

АО «Лифт Коннект», которому принадлежали бывшие российские активы финского производителя лифтов Kone, вошло в периметр S8 Capital в октябре 2023 года. Сервисный бизнес на 7 тыс. единиц оборудования оценивался в 0,5–1 млрд руб. Общий сервисный портфель лифтового кластера, созданного на базе Meteor Lift после сделки с Kone, превысил 52 тыс. единиц, сеть достигла более 120 отделений в 50 регионах России, говорили в самой компании. Выручка АО «Лифт Коннект» в 2025 году выросла на 19%, до 1,1 млрд руб., чистая прибыль — в 2,7 раза, до 126,9 млн руб.

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«Дом.РФ» начала приобретать активы Meteor Lift еще в прошлом году, выкупив подконтрольное ранее компании производство площадью 7,7 тыс. кв. м на Первомайской улице в Щербинке. Там была развернута линия по сборке лебедок собственного производства, а также создан экспериментальный цех и размещен сервисный центр. Сумма сделки составляла 428 млн руб.

Стоимость текущей сделки гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает в 8–9 млрд руб. Однако по информации источников “Ъ”, S8 Capital вряд ли получит эту сумму.

Банк «Дом.РФ» кредитовал бизнес холдинга, и, как следует из СПАРК, в залоге у кредитно-финансового учреждения находится 100% долей ООО «Метеор Лифт».

Гендиректор Российского лифтового объединения (РЛО) Петр Харламов считает, что «Дом.РФ» на лифтовом заводе Meteor Lift в Санкт-Петербурге продолжит производить оборудование для коммерческих застройщиков. В свою очередь, Щербинский лифтостроительный завод будет ориентироваться на поставки по госконтрактам, считает эксперт.

В производстве лифтов уже некоторое время наблюдается кризис из-за ухудшения финансового положения застройщиков и сокращения госзакупок такого оборудования. В январе—июне 2026 года объем смонтированных лифтов по всей России снизился на 28% год к году, до 11,3 тыс. единиц оборудования, следует из подсчетов РЛО. При этом у Meteor Lift показатель уменьшился еще более значительно — на 44%, до 943. Щербинский лифтостроительный завод потерял 29%, смонтировав 2 тыс. лифтов.

S8 Capital уже не впервые продает активы, выкупленные у иностранных производителей после их ухода из России. В 2024 году холдинг продал ГК «Кордиант», объединяющую производство шин, свечей зажигания, котлов отопления и электроинструментов, компании «Севергрупп» Алексея Мордашова. Этим же структурам было передано предприятие немецкого концерна Bosch в Энгельсе.

Дарья Андрианова, Владимир Лавицкий