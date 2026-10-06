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Побеждающий старослужащий

39-летний Новак Джокович выиграл в Пекине 102-й титул за карьеру

Победителем Открытого чемпионата Китая, пекинского турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $4,1 млн, стал серб Новак Джокович, чей соперник по финалу австралиец Алекс де Минаур из-за травмы отказался от продолжения борьбы в начале второй партии. На женском China Open, состязании категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA) c призовым фондом $9,4 млн, в полуфинале точно будет одна россиянка. Это стало понятно после того, как очередные победы одержали Мирра Андреева, которая впервые квалифицировалась на итоговый турнир WTA, и Екатерина Александрова.

102-й титул Новака Джоковича, завоеванный в Пекине, приблизил 39-летнего ветерана к попаданию на итоговый турнир года в Турин

102-й титул Новака Джоковича, завоеванный в Пекине, приблизил 39-летнего ветерана к попаданию на итоговый турнир года в Турин

Фото: Tingshu Wang / Reuters

102-й титул Новака Джоковича, завоеванный в Пекине, приблизил 39-летнего ветерана к попаданию на итоговый турнир года в Турин

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Решение первой ракетки мира Янника Синнера досрочно завершить сезон, вызванное затянувшимся лечением травмы правого колена, привело как минимум к двум последствиям принципиального характера.

  • Во-первых, Александр Зверев теперь уже наверняка возглавит мировой рейтинг по итогам сезона. Отрыв немецкого теннисиста в ATP Race от испанца Карлоса Алькараса, который в Токио в финале Открытого чемпионата Японии со счетом 7:6 (7:4), 6:4 обыграл чеха Иржи Легечку и набрал 500 рейтинговых очков, на данный момент составляет 4200 баллов. Чтобы ликвидировать такое отставание, Алькарасу за оставшиеся полтора месяца сезона требуется выиграть «мастерсы» в Шанхае и Париже, итоговый турнир в Турине, а также по одному титулу на состязаниях категорий 500 и 250 — при условии, что Зверев проиграет все, что можно. Подобное практически нереально.
  • Во-вторых, серьезно меняется расклад в борьбе за право сыграть на Nitto ATP Finals, которую ведут несколько игроков топ-10. Даниил Медведев де-факто идет в туринской гонке уже не восьмым, а седьмым, а на последнюю путевку реальнее всего претендуют Новак Джокович и Алекс де Минаур, которые и разыграли между собой титул в Пекине.

Первая ракетка мира Янник Синнер досрочно завершил сезон

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Шансы серба котировались выше, и в первом сете он доказал свое преимущество на тай-брейке — 7:6 (7:3). А во второй партии де Минаур, взяв первый гейм, отказался от продолжения борьбы из-за проблем с бедром. Таким образом, все три заключительных матча в Пекине остались недоигранными. Напомним, что в полуфиналах соперник австралийца поляк Хуберт Хуркач снялся в середине второй партии из-за травмы приводящей мышцы, а Даниил Медведев, встречавшийся с Джоковичем, в конце их противостояния заработал дисквалификацию, случайно попав мячом в зрителя после завершения розыгрыша очка.

Что касается Джоковича, то он победил в Пекине в седьмой раз, не проиграв там ни одного из 34 матчей.

Предельно мотивированный серб поднялся в рейтинге АТР с 11-го места на 8-е, вернулся в первую десятку после четырехнедельного отсутствия и дал очередной повод вспомнить о статистике в историческом разрезе. Для него это 102-й титул за карьеру. По данному показателю за период Открытой эры (с 1973 года) Джоковича по-прежнему опережают лишь американец Джимми Коннорс (109 титулов) и швейцарец Роджер Федерер (103). Также он стал самым возрастным победителем турнира АТР с 1977 года, когда 43-летний австралиец Кен Розуолл стал лучшим в Гонконге. Кроме того, обыграв на пути к победе Александра Зверева, Даниила Медведева и Алекса де Минаура, Джокович впервые с итогового турнира 2023 года одолел на одном состязании сразу трех соперников из первой десятки. Ну и, наконец, продлилась его, возможно, самая уникальная серия. Он выигрывает минимум один титул на турнирах АТР уже 21 год подряд.

В женской половине China Open, которая имеет высшую категорию 1000, успешно выступают сразу две россиянки.

Пятая ракетка мира Мирра Андреева за 63 минуты переиграла украинку Дарью Снигур — 6:2, 6:2. Благодаря этому успеху она впервые в карьере квалифицировалась на итоговый турнир WTA, который в этом году пройдет в Индиан-Уэллсе, и теперь в случае победы в четвертьфинале также впервые поднимется в рейтинге на четвертое место, опередив американку Коко Гауфф. Для этого Андреевой требуется обыграть Екатерину Александрову, которая, расставшись недавно со своим бывшим тренером Игорем Андреевым, находится в хорошей форме. Матч бывшей десятой ракетки мира против чемпионки Wimbledon чешки Линды Носковой продолжался 66 минут и закончился с точно таким же счетом. Обе предыдущие встречи соотечественниц состоялись в нынешнем сезоне и завершались победами Александровой в двух сетах. Сначала она обыграла Андрееву на грунте в Штутгарте, а затем — на траве в Бад-Хомбурге. Другую пару четвертьфиналисток в нижней половине пекинской сетки составили две чешки — финалистка Wimbledon Каролина Мухова, сломившая сопротивление японки Наоми Осаки — 7:5, 1:6, 7:6 (9:7), и Никола Бартунькова, переигравшая австрийку Синью Краус — 6:0, 4:6, 6:3.

Евгений Федяков

Фотогалерея

Спортивная карьера и рекорды Новака Джоковича

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«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

Фото: Rob Griffith / AP

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса &lt;br>На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса
На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

Фото: Tim Wimborne / Reuters

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

Фото: Ermindo Armino / AP

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине &lt;br>На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине
На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

Фото: Justin Lane / EPA / Vostock Photo

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться» &lt;br>На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться»
На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

Фото: Mark Baker / AP

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года восемь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time &lt;br>На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года восемь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Фото: Jorge Ferrari / AP

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Фото: Alexander Klein / AFP

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв Roland Garros в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв Roland Garros в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Фото: Bernat Armangue / AP

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

Фото: Brandon Malone / Reuters

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут &lt;br>На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут
На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Фото: Mark Cristino / EPA-EFE / Vostock Photo

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Фото: Pete Nichols / Pool / AP

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

Фото: James Ross / EPA-EFE / Vostock Photo

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской &lt;br>На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской
На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

Фото: Darko Vojinovic / AP

В 2021-м Джокович в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. В июне 2022 года сербский спортсмен первым в истории тенниса одержал по 80 побед на каждом из четырех турниров серии Большого шлема. В том же году он вошел в список самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes USA, заработав $27,1 млн

В 2021-м Джокович в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. В июне 2022 года сербский спортсмен первым в истории тенниса одержал по 80 побед на каждом из четырех турниров серии Большого шлема. В том же году он вошел в список самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes USA, заработав $27,1 млн

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В феврале 2023 года Джокович установил рекорд по продолжительности нахождения в статусе первой ракетки мира (378 недель), обойдя Штеффи Граф, которая была первой в мире 377 недель. В этом статусе он сыграл на турнире в Дубае, где в полуфинале проиграл Даниилу Медведеву. В сентябре того же года в четвертый раз в карьере выиграл Открытый чемпионат США, победив в финале Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6, 6:3, тем самым став 24-кратным победителем турниров Большого шлема

В феврале 2023 года Джокович установил рекорд по продолжительности нахождения в статусе первой ракетки мира (378 недель), обойдя Штеффи Граф, которая была первой в мире 377 недель. В этом статусе он сыграл на турнире в Дубае, где в полуфинале проиграл Даниилу Медведеву. В сентябре того же года в четвертый раз в карьере выиграл Открытый чемпионат США, победив в финале Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6, 6:3, тем самым став 24-кратным победителем турниров Большого шлема

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

По состоянию на февраль 2024 года занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более 181,5 млн долларов США

По состоянию на февраль 2024 года занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более 181,5 млн долларов США

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

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«У меня было хорошее детство. Война и весь этот опыт повлияли на меня как личность и помогли мне расти, меняться»

Фото: Rob Griffith / AP

Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в столице Югославии Белграде. Уже в четыре года он начал заниматься теннисом, быстро преуспев в нем. Летом 1993 года попал в спортивный лагерь, где его заметила тренер Елена Генчич. Она была впечатлена уверенной игрой шестилетнего мальчика: «Это величайший талант, который я видела со времен Моники Селеш»

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

Елена Генчич тренировала Джоковича в течение шести лет. В 1999-м, когда начались бомбардировки Югославии, его отправили за границу — в теннисную академию хорвата Николы Пилича, которая находилась в Германии. Там он провел четыре года

Фото: страница Новака Джоковича в соцсети

В 14 лет Джокович успешно начал карьеру на международной арене, выиграв чемпионат Европы в одиночном, парном и командном зачетах. В апреле 2004 года дебютировал за сборную Сербии и Черногории в матчах Кубка Дэвиса
На фото: с российским теннисистом Маратом Сафиным (слева)

Фото: Tim Wimborne / Reuters

В 18 лет спортсмен вошел в топ-40 мирового рейтинга после дебютного четвертьфинального выступления на чемпионате Большого шлема. В июле 2006 года впервые победил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов

Фото: Ermindo Armino / AP

В 2008 году Джокович победил на Australian Open, тем самым став первым сербом, выигравшим один из четырех самых престижных чемпионатов по теннису в одиночном разряде. В том же году он взял бронзу Олимпиады в Пекине
На фото: Новак Джокович приветствует членов семьи

Фото: Justin Lane / EPA / Vostock Photo

«Для меня худшее поражение — это не проигрыш сам по себе, а решение не пытаться»
На фото: французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга (слева) и Новак Джокович

Фото: Mark Baker / AP

В 2005 году семья Джоковича основала компанию Family Sport, которая управляет сетью кофеен Novak Cafe, а также организует спортивные и развлекательные мероприятия. Например, в 2009-2013 годах она проводила турнир Serbia Open. Джокович дважды становился самым известным спортсменом Сербии по версии журнала Puls. В 2010 году сербская блюз-рок-группа Zona B посвятила ему песню «Джокер»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 2010 году Джокович взял Кубок Дэвиса в составе национальной сборной Сербии, но настоящий триумф спортсмена состоялся в 2011 году, когда он выиграл три из четырех турнира Большого шлема. В финале Уимблдона он обошел Рафаэля Надаля и стал первой ракеткой мира. Всего он возглавлял мировой рейтинг по итогам года восемь раз. В 2012-м его включили в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time
На фото (слева направо): члены сборной Сербии по Кубку Дэвиса Виктор Троицки, Новак Джокович, капитан команды Богдан Обрадович, Янко Типсаревич и Ненад Зимонич рядом с трофеем после победы над Францией в Белграде

Фото: Marko Djurica / Reuters

Со своей будущей женой Еленой Ристич (на фото) Джокович познакомился еще в школе. В 2005 году у них завязались отношения. Пара сыграла свадьбу в сентябре 2013-го, а спустя год они обвенчались в Черногории. У супругов есть сын Стефан и дочь Тара

Фото: Jorge Ferrari / AP

Джокович называет себя фанатом иностранных языков и свободно говорит на сербском, английском, французском, немецком и итальянском. После успеха на Australian Open в 2008-м теннисисту посыпались приглашения на съемки по ТВ. В том же году он стал специальным гостем на Евровидении, где исполнил песню о Белграде. Во время турниров серии Masters в Мадриде и Риме, весной 2009 года, спортсмен появился в шоу «Ормигеро» и «Шоу Фиорелло». Неоднократно участвовал в телепередачах «Вечернее шоу с Джеем Лено», «С Келли в прямом эфире» и «Поздней ночью с Джимми Фэллоном»

Фото: Alexander Klein / AFP

Джокович завоевал свой 60-й титул в карьере на Qatar ExxonMobil Open в Дохе в 2015-м, обыграв Рафаэля Надаля в двух сетах в финале. Он побил свой собственный рекорд рейтинговых очков ATP, доведя его до 16790. Впервые выиграв Roland Garros в 2016-м, стал третьим в Большой четверке, кто собрал карьерный Большой шлем, и первым после Рода Лейвера в 1969 году, кто взял все крупные титулы сразу

Фото: Bernat Armangue / AP

В 2017-м впервые за 10 лет Джокович не вышел в четвертьфинал Australian Open, уступив в матче второго круга 117-й ракетке мира Денису Истомину. Никогда до этого он не проигрывал сопернику, не входящему в сотню лучших на мейджоре. В рейтинге теннисистов Новак опустился на 22-ю строчку — самую низкую с 2006 года. В тройку лидеров сербский теннисист вернулся уже спустя год, благодаря победе на US Open

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В ноябре 2007 года теннисист основал «Фонд Новака Джоковича», чтобы помочь малоимущим детям Сербии получить надлежащее образование. В 2016 году он пожертвовал $20 тыс. долларов на программу обучения младшеклассников из малообеспеченных семей

Фото: Brandon Malone / Reuters

Новак Джокович неоднократно становился рекордсменом. Так, в январе 2019-го он стал в седьмой раз чемпионом Australian Open в одиночном разряде и первым, кому удалось собрать столько титулов. Затем он зрелищно победил на Уимблдоне, обыграв швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Это был самый длинный финал в истории чемпионата, который продолжался 4 часа 57 минут
На фото: с тренером Андре Агасси (справа)

Фото: Mark Cristino / EPA-EFE / Vostock Photo

Скандалом закончился матч US Open в 2020 году — Новака Джоковича сняли с турнира в конце первого сета 1/8 финала. Сербский теннисист, огорченный неудавшимся геймом, кинул мяч ракеткой за спину и попал в горло женщине-арбитру. Спортсмена дисквалифицировали и лишили заработанных рейтинговых очков и призовых. Несмотря на все трудности Джокович закрепил за собой первое место в рейтинге по итогам года

Фото: Pete Nichols / Pool / AP

В начале 2022-го Джокович пропустил Australian Open из-за того, что власти Австралии аннулировали его визу. Сербский теннисист не был привит от коронавируса, что являлось обязательным требованием для въезда в страну. Как заявляли адвокаты спортсмена, у Джоковича был медотвод от вакцинации из-за перенесенной ранее болезни

Фото: James Ross / EPA-EFE / Vostock Photo

В 2011 году Новак Джокович был удостоен ордена Святого Саввы I степени — высшей награды сербской православной церкви. Год спустя он стал первым, кому вручили высшую награду страны после распада Югославии — ордена Звезды Карагеоргия I степени. В 2020-м теннисист подвергся критике из-за получения правительственной награды Боснии и Герцеговины ордена Республики Сербской
На фото: с президентом Сербии Александром Вучичем (справа)

Фото: Darko Vojinovic / AP

В 2021-м Джокович в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года. В июне 2022 года сербский спортсмен первым в истории тенниса одержал по 80 побед на каждом из четырех турниров серии Большого шлема. В том же году он вошел в список самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes USA, заработав $27,1 млн

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

В феврале 2023 года Джокович установил рекорд по продолжительности нахождения в статусе первой ракетки мира (378 недель), обойдя Штеффи Граф, которая была первой в мире 377 недель. В этом статусе он сыграл на турнире в Дубае, где в полуфинале проиграл Даниилу Медведеву. В сентябре того же года в четвертый раз в карьере выиграл Открытый чемпионат США, победив в финале Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6, 6:3, тем самым став 24-кратным победителем турниров Большого шлема

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

По состоянию на февраль 2024 года занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более 181,5 млн долларов США

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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