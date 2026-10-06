Побеждающий старослужащий

Победителем Открытого чемпионата Китая, пекинского турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $4,1 млн, стал серб Новак Джокович, чей соперник по финалу австралиец Алекс де Минаур из-за травмы отказался от продолжения борьбы в начале второй партии. На женском China Open, состязании категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA) c призовым фондом $9,4 млн, в полуфинале точно будет одна россиянка. Это стало понятно после того, как очередные победы одержали Мирра Андреева, которая впервые квалифицировалась на итоговый турнир WTA, и Екатерина Александрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 102-й титул Новака Джоковича, завоеванный в Пекине, приблизил 39-летнего ветерана к попаданию на итоговый турнир года в Турин

Фото: Tingshu Wang / Reuters 102-й титул Новака Джоковича, завоеванный в Пекине, приблизил 39-летнего ветерана к попаданию на итоговый турнир года в Турин

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Решение первой ракетки мира Янника Синнера досрочно завершить сезон, вызванное затянувшимся лечением травмы правого колена, привело как минимум к двум последствиям принципиального характера.

Во-первых, Александр Зверев теперь уже наверняка возглавит мировой рейтинг по итогам сезона. Отрыв немецкого теннисиста в ATP Race от испанца Карлоса Алькараса, который в Токио в финале Открытого чемпионата Японии со счетом 7:6 (7:4), 6:4 обыграл чеха Иржи Легечку и набрал 500 рейтинговых очков, на данный момент составляет 4200 баллов. Чтобы ликвидировать такое отставание, Алькарасу за оставшиеся полтора месяца сезона требуется выиграть «мастерсы» в Шанхае и Париже, итоговый турнир в Турине, а также по одному титулу на состязаниях категорий 500 и 250 — при условии, что Зверев проиграет все, что можно. Подобное практически нереально.

Во-вторых, серьезно меняется расклад в борьбе за право сыграть на Nitto ATP Finals, которую ведут несколько игроков топ-10. Даниил Медведев де-факто идет в туринской гонке уже не восьмым, а седьмым, а на последнюю путевку реальнее всего претендуют Новак Джокович и Алекс де Минаур, которые и разыграли между собой титул в Пекине.

Шансы серба котировались выше, и в первом сете он доказал свое преимущество на тай-брейке — 7:6 (7:3). А во второй партии де Минаур, взяв первый гейм, отказался от продолжения борьбы из-за проблем с бедром. Таким образом, все три заключительных матча в Пекине остались недоигранными. Напомним, что в полуфиналах соперник австралийца поляк Хуберт Хуркач снялся в середине второй партии из-за травмы приводящей мышцы, а Даниил Медведев, встречавшийся с Джоковичем, в конце их противостояния заработал дисквалификацию, случайно попав мячом в зрителя после завершения розыгрыша очка.

Что касается Джоковича, то он победил в Пекине в седьмой раз, не проиграв там ни одного из 34 матчей.

Предельно мотивированный серб поднялся в рейтинге АТР с 11-го места на 8-е, вернулся в первую десятку после четырехнедельного отсутствия и дал очередной повод вспомнить о статистике в историческом разрезе. Для него это 102-й титул за карьеру. По данному показателю за период Открытой эры (с 1973 года) Джоковича по-прежнему опережают лишь американец Джимми Коннорс (109 титулов) и швейцарец Роджер Федерер (103). Также он стал самым возрастным победителем турнира АТР с 1977 года, когда 43-летний австралиец Кен Розуолл стал лучшим в Гонконге. Кроме того, обыграв на пути к победе Александра Зверева, Даниила Медведева и Алекса де Минаура, Джокович впервые с итогового турнира 2023 года одолел на одном состязании сразу трех соперников из первой десятки. Ну и, наконец, продлилась его, возможно, самая уникальная серия. Он выигрывает минимум один титул на турнирах АТР уже 21 год подряд.

В женской половине China Open, которая имеет высшую категорию 1000, успешно выступают сразу две россиянки.

Пятая ракетка мира Мирра Андреева за 63 минуты переиграла украинку Дарью Снигур — 6:2, 6:2. Благодаря этому успеху она впервые в карьере квалифицировалась на итоговый турнир WTA, который в этом году пройдет в Индиан-Уэллсе, и теперь в случае победы в четвертьфинале также впервые поднимется в рейтинге на четвертое место, опередив американку Коко Гауфф. Для этого Андреевой требуется обыграть Екатерину Александрову, которая, расставшись недавно со своим бывшим тренером Игорем Андреевым, находится в хорошей форме. Матч бывшей десятой ракетки мира против чемпионки Wimbledon чешки Линды Носковой продолжался 66 минут и закончился с точно таким же счетом. Обе предыдущие встречи соотечественниц состоялись в нынешнем сезоне и завершались победами Александровой в двух сетах. Сначала она обыграла Андрееву на грунте в Штутгарте, а затем — на траве в Бад-Хомбурге. Другую пару четвертьфиналисток в нижней половине пекинской сетки составили две чешки — финалистка Wimbledon Каролина Мухова, сломившая сопротивление японки Наоми Осаки — 7:5, 1:6, 7:6 (9:7), и Никола Бартунькова, переигравшая австрийку Синью Краус — 6:0, 4:6, 6:3.

Евгений Федяков