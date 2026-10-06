Первая ракетка мира Янник Синнер досрочно завершил сезон

Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянец Янник Синнер объявил о досрочном завершении сезона. По словам спортсмена, ему необходимо пройти курс лечения колена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Янник Синнер

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

«Сейчас мне нужно подумать о своей карьере в долгосрочной перспективе. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы вернуться готовым на все 100%»,— заявил первая ракетка мира в видео, опубликованном на его странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

25-летний теннисист пропустит «мастерсы» в Шанхае и Париже, а также Итоговый турнир ATP, который проходит в Турине. В последний раз итальянец выходил на корт 12 июля: в финале Wimbledon он обыграл немца Александра Зверева. Из-за травмы Янник Синнер не выступил на US Open и на «мастерсах» в Монреале и Цинциннати. По данным Corriere dello Sport, у него диагностировали внесуставное воспаление сухожилия колена.

На счету итальянца 29 титулов ATP в одиночном разряде. Он является пятикратным победителем турниров Большого шлема и двукратным чемпионом Итоговых турниров ATP.

Арнольд Кабанов