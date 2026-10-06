Мексика прекратила поставки нефти на Кубу под давлением США
Мексика прекратила поставки сырой нефти на Кубу. Как сообщило мексиканское издание El Universal со ссылкой на документы государственной нефтяной компании Pemex, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), во втором квартале компания перестала отчитываться о поставках нефти и бензина на Кубу. Это сделано под давлением президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести повышенные импортные пошлины против Мексики.
По итогам первого квартала объем мексиканских поставок нефти на Кубу составил 900 баррелей нефти в сутки. По мнению El Universal, подача отчетности в SEC подтверждает прекращение декларирования поставок, но это необязательно означает полную остановку отгрузок. Опрошенные изданием эксперты полагают, что Куба может получать мексиканскую нефть в рамках других схем.
Прекращение отчетности Pemex не следует автоматически считать прекращением всех поставок: 26 января 2026 года уже сообщалось об остановке отгрузки, при этом следовавший на Кубу танкер изменил курс и направился в Данию. Это показывает, что для оценки реального снабжения важны не только документы компании, но и движение отдельных партий.
Риск для Кубы связан с высокой зависимостью от внешнего топлива: страна импортирует около 60% энергоносителей и долгое время получала большую часть нефти из Венесуэлы и Мексики. По оценке FT, если поставки не возобновятся, Кубе, вероятно, придется вводить жесткое нормирование подачи электроэнергии; одновременно администрация Клаудии Шейнбаум заявляла, что будет стремиться поставлять нефть на Кубу в гуманитарных целях.