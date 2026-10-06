Экс-главу немецкой внешней разведки Августа Ханнинга обвинили в шпионаже

Во вторник, 6 октября, в Германии разгорелся «скандал века»: в шпионаже обвинили человека, который должен был ловить шпионов. Речь идет о бывшем главе Федеральной разведывательной службы (BND) Августе Ханнинге, который возглавлял ведомство с 1998 по 2005 год. Следователи предполагают, что даже после ухода с поста Ханнинг оставил в BND информатора, который годами собирал для него чувствительную информацию, в том числе о России.

Сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали бывшего главу BND Августа Ханнинга в его доме в Нордвальде в Северном Рейне—Вестфалии утром 6 октября. Федеральная прокуратура инкриминировала 80-летнему экс-разведчику госизмену, шпионаж, разглашение гостайны и попытку измены. На какую страну мог работать бывший глава внешней разведки, не сообщалось. Одновременно в Баварии был взят под стражу его предполагаемый сообщник Манфред Д., занимавший руководящие посты во внешней разведке вплоть до марта 2026 года.

До июня 2022 года Манфред успел передать Ханнингу около 2 тыс. документов (часть из них под грифом «секретно»), которые тот использовал в личных целях: после ухода на пенсию Ханнинг в частном порядке занимался консалтингом. Утекшие материалы предназначались исключительно для внутреннего пользования в BND — на их основе руководство разведки готовилось к еженедельным закрытым брифингам по безопасности в Федеральной канцелярии. Среди полученных Ханнингом материалов были отчеты по иранской ядерной программе, оперативные сводки о состоянии российской армии, а главное, сведения, полученные от иностранных разведок стран-партнеров.

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