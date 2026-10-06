Жители ЮФО увеличили расходы на путешествия, хобби и доставку еды

С 1 по 15 сентября 2026 года жители Южного федерального округа (ЮФО) активно тратились на путешествия, хобби и доставку еды. В первые недели осени количество оплат круизов выросло в три раза год к году, а оборот увеличился на 47%. При этом средний чек сократился на 58% и составил 2 788 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики ЮMoney.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Параллельно эксперты финтех-компании зафиксировали повышение спроса в сегменте загородного активного отдыха. Количество бронирований спортивных лагерей и баз отдыха жителями ЮФО выросло на 8% год к году, а оборот — в два раза. Средний чек в этой категории увеличился на 87%, достигнув 13 771 руб. За отчетный период количество купленных автобусных билетов выросло на 14%, оборот — на 46%, а средний чек — на 28%, до 1 350 руб.

«Сентябрьский старт делового сезона отразился на статьях расходов, связанных с обучением и персональным развитием. Если в летние месяцы приоритет отдавался спонтанному отдыху, то сейчас наметился тренд на системные хобби. Наиболее выраженную динамику продемонстрировали танцевальные школы: число оплат занятий в ЮФО выросло на 54%, а оборот сектора поднялся сразу на 72%. Средний чек составил 4 977 руб. (+12% к прошлому году), что свидетельствует о покупке полноценных абонементов на новый сезон, а не разовых пробных уроков. Одновременно трансформировался семейный досуг. Число посещений парков развлечений и цирков увеличилось на 50%, а совокупный оборот вырос на треть. При этом средний чек снизился на 11% и составил 3 263 руб.»,— рассказали аналитики ЮMoney.

Также эксперты выявили возросшую потребность южан в комфортной домашней среде. Продажи бумажных и аудиокниг за первые две недели сентября выросли на 34% в штучном выражении, оборот увеличился на 49%, а средний чек поднялся на 12% — до 307 руб.

В сегменте доставки готовой еды ситуация стабилизировалась: число онлайн-заказов из заведений фастфуда осталось на уровне аналогичного периода прошлого года. При этом оборот и средний чек синхронно выросли на 10%, составив 1 227 руб.

«Интересно, что стремление зафиксировать первые недели осени привело к аномальному спросу на услуги фотографов. Количество оплат в этой категории подскочило на внушительные 89%. Однако оборот прибавил лишь 1%: средний чек упал на 46% и составил 921 руб. Это объясняется переходом на быстрые получасовые портретные съемки для социальных сетей вместо дорогостоящих постановочных фотосессий»,— пояснили аналитики ЮMoney.

Маргарита Синкевич