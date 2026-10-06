В Таганроге ищут подрядчика для капремонта эллинга в порту за 42,7 млн рублей

«Росморпорт» объявили закупку на выполнение изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту эллинга в морском порту Таганрог. Начальная максимальная цена договора составляет 42,7 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Эллинг расположен на Южном моле порта. Согласно данным Главгосэкспертизы, сооружение эксплуатируется с 1953 года и используется для подъема из воды судов доковым весом до 300 т на время проведения ремонтных работ. Обследование технического состояния объекта выявило необходимость капитального ремонта.

На первом этапе подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и комплексное обследование объекта, разработать проектную документацию, а также обеспечить ее согласование и прохождение государственной экспертизы. Завершить этот этап необходимо не позднее 28 февраля 2028 года.

Второй этап включает разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы. Их продолжительность составит не более 240 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения по итогам государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта.

Итоги закупки планируется подвести 28 октября.

Константин Соловьев