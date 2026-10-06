Структуры «Т-Технологий» получили лицензии для работы на крипторынке
Входящие в группу «Т-Технологии» компании получили лицензии для работы на российском криптовалютном рынке. Платформа «Атомайз» включена в реестр цифровых депозитариев, «Т-Инвест Лаб» — криптообменников, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе группы.
Накануне «Сбер» подал заявку в Банк России на получение статуса цифрового депозитария. О планах создать собственные депозитарии для работы на крипторынке также говорили в ВТБ и Альфа-Банке. Инициативу реализуют после вступления в силу закона о регулировании криптовалют в России, который позволяет инвесторам легально совершать операции с цифровыми активами.
В российской модели криптообменник предназначен для покупки цифровой валюты и обмена ее на фиат, а цифровой депозитарий — для хранения и учета прав на цифровые активы. Поэтому «Атомайз» и «Т-Инвест Лаб» получают разные функции в одной инфраструктуре: первая структура относится к хранению и учету, вторая — к операциям обмена.
Модель строится преимущественно как закрытый кастодиальный контур: активы хранятся на счетах депозитария, а вывод на Web3-кошельки ограничен и в первую очередь ориентирован на участников внешнеэкономической деятельности. Депозитарий также должен вести реестры депонентов, активов, операций и клиентских счетов, фиксировать каждую операцию и проверять клиентов для выявления подозрительных переводов.
По состоянию на 1 сентября 2026 года одной лицензии было недостаточно для полноценного запуска торговли цифровой валютой внутри России: для работы рынка еще требовались подзаконные акты, описывающие его ключевые механики. Для легального криптообменника установлен также порог собственных средств в 15 млн руб., а оформить лицензии компании должны до июля 2027 года.