Сбербанк подал в ЦБ заявку на получение статуса цифрового депозитария
Сбербанк подал в Банк России (ЦБ) заявление на получение статуса цифрового депозитария для торгов криптовалютой. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Статус цифрового депозитария дает право вести учет цифровых валют и цифровых прав, обеспечивать их переход и предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых такие активы учитываются»,— пояснили в банке (цитата по ТАСС).
Первоначально клиентам станут доступны операции с биткойном и эфиром, а также стейблкойном USDT. Необходимый функционал появится в действующих сервисах «Сбербанк онлайн», «Сберинвестиции» и «Сбербизнес».
«Сбер» планирует запустить первые продукты к 1 декабря, однако точные сроки зависят от решения ЦБ по заявке и готовности подзаконных актов, которые регулируют рынок.
У Сбербанка уже есть опыт работы с цифровыми активами. С 2025 года кредитная организация предлагает квалифицированным инвесторам структурные облигации и ЦФА с привязкой к биткойну и эфиру.
Цифровой депозитарий в этой модели отвечает прежде всего за хранение и учет активов, тогда как покупка цифровых валют на криптобиржах проходит через лицензированного посредника — брокера или другого участника, подключенного к организатору торгов. Для депозитария это означает ведение реестров депонентов, активов, счетов и операций, а также проверку переводов на подозрительную активность.
Рынок будет устроен преимущественно как закрытый кастодиальный контур: активы хранятся на счетах депозитария, а вывод на Web3-кошельки существенно ограничен и в первую очередь предусмотрен для участников внешнеэкономической деятельности. Неквалифицированным инвесторам доступен только ограниченный набор активов — биткойн, эфир и USDT — и покупки через одного лицензированного посредника ограничены 300 тыс. руб. в год.
Практический запуск зависит от детализации правил Банком России: закон устанавливает общую рамку, а регулятору предстоит закрепить требования к депозитариям, перечень доступных криптовалют, правила организованных и маржинальных торгов. Поэтому получение статуса само по себе не отменяет требований к посредникам, торговой инфраструктуре и соблюдению установленных лимитов.