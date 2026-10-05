Сбербанк подал в ЦБ заявку на получение статуса цифрового депозитария

Сбербанк подал в Банк России (ЦБ) заявление на получение статуса цифрового депозитария для торгов криптовалютой. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Статус цифрового депозитария дает право вести учет цифровых валют и цифровых прав, обеспечивать их переход и предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых такие активы учитываются»,— пояснили в банке (цитата по ТАСС).

Первоначально клиентам станут доступны операции с биткойном и эфиром, а также стейблкойном USDT. Необходимый функционал появится в действующих сервисах «Сбербанк онлайн», «Сберинвестиции» и «Сбербизнес».

«Сбер» планирует запустить первые продукты к 1 декабря, однако точные сроки зависят от решения ЦБ по заявке и готовности подзаконных актов, которые регулируют рынок.

У Сбербанка уже есть опыт работы с цифровыми активами. С 2025 года кредитная организация предлагает квалифицированным инвесторам структурные облигации и ЦФА с привязкой к биткойну и эфиру.