Минэнерго сообщило о накопленных запасах топлива в России
Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Минэнерго доложило о накопленных запасах топлива на внутреннем рынке, а также о вводе в эксплуатацию и загрузке производственных мощностей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Отдельно были рассмотрены принимаемые меры по насыщению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также оперативной ликвидации локальных дефицитов»,— указано в сообщении.
ФАС на совещании отчиталась о пресечении нарушений в сфере ценообразования на региональных топливных рынках. В службе подчеркнули, что продолжают контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
По оценкам Александра Новака, на российском рынке нет недостатка дизельного топлива, однако есть незначительный дефицит бензина. По его словам, власти принимают меры по устранению дефицита.
Накопленные запасы и загруженные мощности сами по себе не устраняют локальный дефицит: топливо может оставаться недоступным удаленным регионам, поскольку запрет экспорта удерживает произведенный объем внутри страны, но не обеспечивает его доставку. Поэтому проблема может сохраняться не на уровне общего баланса топлива, а на этапе его распределения по регионам.
В июле 2026 года власти связывали насыщение рынка с одновременным ограничением экспорта нефтепродуктов, дополнительным импортом, наращиванием производства и переносом ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. В октябре 2026 года правительство вместе с компаниями обеспечивало дополнительный ввоз нефтепродуктов, а в августе 2026 года для стабилизации рынка снижало норматив биржевых продаж бензина, временно запрещало экспорт бензина и дизеля и разрешало оборот бензина более низких экологических классов.