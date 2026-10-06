Минэнерго сообщило о накопленных запасах топлива в России

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Минэнерго доложило о накопленных запасах топлива на внутреннем рынке, а также о вводе в эксплуатацию и загрузке производственных мощностей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Отдельно были рассмотрены принимаемые меры по насыщению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также оперативной ликвидации локальных дефицитов»,— указано в сообщении.

ФАС на совещании отчиталась о пресечении нарушений в сфере ценообразования на региональных топливных рынках. В службе подчеркнули, что продолжают контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.

По оценкам Александра Новака, на российском рынке нет недостатка дизельного топлива, однако есть незначительный дефицит бензина. По его словам, власти принимают меры по устранению дефицита.