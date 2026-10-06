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Variety: Юру Борисова могут снова выдвинуть на «Оскар»

Студия Neon планирует выдвинуть Юру Борисова на премию Американской киноакадемии за роль в фильме «Искусственный» (Artificial) в категории «Лучшая мужская роль». Об этом сообщает Variety.

Эндрю Гарфилд и Юра Борисов в фильме «Искусственный»

Эндрю Гарфилд и Юра Борисов в фильме «Искусственный»

Фото: Neon

Эндрю Гарфилд и Юра Борисов в фильме «Искусственный»

Фото: Neon

Это может стать второй номинацией Юры Борисова на «Оскар». В 2025 году его номинировали в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», но тогда он уступил Кирану Калкину.

В новом фильме режиссера Луки Гуаданьино Юра Борисов играет роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера. Картину описывают как «комедийную драму о мире искусственного интеллекта». Ее сюжет построен на истории гендиректора Open AI Сэма Альтмана.

Эндрю Гарфилда, играющего Сэма Альтмана, также планируется номинировать, но как актера второго плана. Как отмечает Variety, студия намеренно «развела» двух ключевых актеров по разным категориям для увеличения шансов на успех.

Мировая премьера «Искусственный» состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября. В американский прокат фильм выйдет 25 декабря.

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Просто Юра

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Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

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Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Фото: Chris Pizzello / AP

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Фото: Cre Film

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Фото: Гуд Стори Медиа

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Фото: Homeless Bob Production

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Распределение Юры Борисова и Эндрю Гарфилда по разным актерским категориям позволяет студии не сводить двух исполнителей одного фильма в одной номинационной гонке. Продвижение сразу двух актеров в одной категории считается плохой стратегией для оскаровской кампании.

Поэтому заявка Борисова на главную мужскую роль и Гарфилда — на роль второго плана представляет собой не оценку их относительной значимости в сюжете, а способ развести их по разным категориям при подаче фильма на премию.

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