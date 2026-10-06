Variety: Юру Борисова могут снова выдвинуть на «Оскар»

Студия Neon планирует выдвинуть Юру Борисова на премию Американской киноакадемии за роль в фильме «Искусственный» (Artificial) в категории «Лучшая мужская роль». Об этом сообщает Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Гарфилд и Юра Борисов в фильме «Искусственный»

Фото: Neon Эндрю Гарфилд и Юра Борисов в фильме «Искусственный»

Фото: Neon

Это может стать второй номинацией Юры Борисова на «Оскар». В 2025 году его номинировали в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», но тогда он уступил Кирану Калкину.

В новом фильме режиссера Луки Гуаданьино Юра Борисов играет роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера. Картину описывают как «комедийную драму о мире искусственного интеллекта». Ее сюжет построен на истории гендиректора Open AI Сэма Альтмана.

Эндрю Гарфилда, играющего Сэма Альтмана, также планируется номинировать, но как актера второго плана. Как отмечает Variety, студия намеренно «развела» двух ключевых актеров по разным категориям для увеличения шансов на успех.

Мировая премьера «Искусственный» состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября. В американский прокат фильм выйдет 25 декабря.

Екатерина Наумова