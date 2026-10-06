Санатории Кубани начали снижать цены на осенний отдых

В Сочи осенью можно найти бюджетные варианты отдыха в санаториях, однако наиболее доступные предложения на курортах Краснодарского края сейчас представлены в Анапе. Десятидневная путевка с лечением на двоих в регионе начинается примерно от 50–60 тыс. руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов, сезонное снижение стоимости санаторных путевок обычно приходится на октябрь—ноябрь, однако в 2026 году цены начали снижаться уже в сентябре. В отдельных санаториях разница между летними и осенними тарифами достигает 15–20%.

В бюджетном сегменте большинство доступных предложений на 10 дней с лечением для двоих стоит 80–100 тыс. руб. При этом наиболее дешевые варианты начинаются примерно от 50–60 тыс. руб. Такие данные подтвердили компании «Интурист», «Алан», «Дельфин» и «Мультитур».

В Сочи бюджетные предложения также доступны. Эксперты рекомендуют при поиске санаториев рассматривать не только центральную часть города, но и Лоо, Лазаревское и Адлер. Отдельные недорогие варианты можно найти и в Геленджике. При этом, по оценке АТОР, путевки с лечением в Анапу могут стоить в полтора-два раза дешевле, чем аналогичные варианты в Сочи и Геленджике.

Специалисты советуют сравнивать стоимость не курортов в целом, а конкретных санаториев с сопоставимым набором услуг. При поездке одного человека также необходимо учитывать условия размещения: самая низкая цена в некоторых предложениях может быть указана за место в номере с подселением, а не за отдельный одноместный номер.

Дефицита бюджетных санаториев на осень пока не отмечается. При этом наиболее дешевые номера на период школьных каникул и праздничные даты уже заканчиваются.

За три летних месяца в Краснодарском крае отдохнули 8,3 млн туристов и 3,8 млн однодневных отдыхающих. Загрузка отелей на черноморском побережье составила 73%, на Азовском — 31%. На осень номерной фонд региона в среднем забронирован на 45,4%, на черноморском побережье — почти на 51%, в предгорных территориях — на 56,4%.

Мария Удовик