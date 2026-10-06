Цены на билеты на заключительные матчи Александра Овечкина в НХЛ резко выросли
У заявления Александра Овечкина о завершении карьеры в НХЛ после окончания нынешнего сезона оказался моментальный эффект. Он выразился в резком росте спроса на билеты на заключительные матчи клуба российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» в нынешнем регулярном чемпионате. Стоимость даже наиболее дешевых среди тех, что еще есть в продаже на самый последний из домашних — против «Питсбург Пингвинс», за полгода до него превысила $1 тыс. Похожее явление наблюдалось весной прошлого года, когда Овечкин готовился побить снайперский рекорд НХЛ всех времен Уэйна Гретцки.
На рост цен на билеты на матчи «Вашингтон Кэпиталс» в регулярном чемпионате обратили внимание во вторник, 6 октября, многие североамериканские медиаресурсы. Его причина, впрочем, была совершенно очевидна. Это обнародованное накануне вечером по московскому времени заявление Александра Овечкина. В нем легендарный российский форвард «Вашингтона» сообщил, что нынешний сезон, стартовавший неделю назад, станет для него прощальным в НХЛ.
Несмотря на предсказуемость решения Александра Овечкина, новость превратилась в информационный хит, вызвала бурную реакцию и в профессиональной, и в фанатской среде, а также имела по крайней мере одно вполне материальное последствие. Им оказалось как раз повышение спроса на билеты на матчи «Вашингтона» — особенно приходящиеся на концовку регулярного чемпионата, которое подтвердило исключительный статус Овечкина — трехкратного обладателя приза лучшему игроку лиги и сильнейшего снайпера в ее истории.
Подробнее — в материале «Ъ» «Билеты отреагировали на Александра Овечкина».
Нынешний скачок цен на финальные домашние матчи «Вашингтон Кэпиталс» оказался очень высоким, но не превысил прошлогодний максимум. После заявления Александра Овечкина билеты на последний домашний матч оценивались до $6 тыс., тогда как в апреле 2025 года самые дорогие места на игру против «Чикаго» стоили почти $9 тыс.
В 2025 году спрос был связан с ожиданием рекорда Уэйна Гретцки и распространялся на календарь матчей: в шести из 21 встречи «Вашингтона» минимальная цена доступного билета превышала $100. Для сравнения, у «Флориды» такой матч был только один.
Разница между эпизодами — в центре ажиотажа: тогда болельщики следили за серией матчей, в которых Александр Овечкин приближался к рекорду, а теперь интерес концентрируется на ограниченном числе его последних выступлений. В прошлом сезоне этот спрос был настолько заметен, что трансляции некоторых апрельских матчей «Вашингтона» в экстренном порядке перенесли с платных каналов на общедоступный ABC.