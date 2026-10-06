Цены на билеты на заключительные матчи Александра Овечкина в НХЛ резко выросли

У заявления Александра Овечкина о завершении карьеры в НХЛ после окончания нынешнего сезона оказался моментальный эффект. Он выразился в резком росте спроса на билеты на заключительные матчи клуба российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» в нынешнем регулярном чемпионате. Стоимость даже наиболее дешевых среди тех, что еще есть в продаже на самый последний из домашних — против «Питсбург Пингвинс», за полгода до него превысила $1 тыс. Похожее явление наблюдалось весной прошлого года, когда Овечкин готовился побить снайперский рекорд НХЛ всех времен Уэйна Гретцки.

На рост цен на билеты на матчи «Вашингтон Кэпиталс» в регулярном чемпионате обратили внимание во вторник, 6 октября, многие североамериканские медиаресурсы. Его причина, впрочем, была совершенно очевидна. Это обнародованное накануне вечером по московскому времени заявление Александра Овечкина. В нем легендарный российский форвард «Вашингтона» сообщил, что нынешний сезон, стартовавший неделю назад, станет для него прощальным в НХЛ.

Несмотря на предсказуемость решения Александра Овечкина, новость превратилась в информационный хит, вызвала бурную реакцию и в профессиональной, и в фанатской среде, а также имела по крайней мере одно вполне материальное последствие. Им оказалось как раз повышение спроса на билеты на матчи «Вашингтона» — особенно приходящиеся на концовку регулярного чемпионата, которое подтвердило исключительный статус Овечкина — трехкратного обладателя приза лучшему игроку лиги и сильнейшего снайпера в ее истории.

Подробнее — в материале «Ъ» «Билеты отреагировали на Александра Овечкина».