Минфин 7 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ

Министерство финансов России 7 октября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26252RMFS в объеме остатков, доступных для размещения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Срок погашения облигаций — 12 октября 2033 года. Объем удовлетворения заявок будет зависеть от спроса инвесторов и величины премии, которую участники запросят к сложившимся рыночным уровням.

С 12:00 до 12:30 мск участники смогут подавать заявки на покупку бумаг. Цена отсечения будет объявлена в 14:00 мск. Заявки на аукцион можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

Аукцион станет первым из 11, которые Минфин запланировал на четвертый квартал 2026 года. Ведомство планирует привлечь порядка 2,45 трлн руб. от размещения ОФЗ. В третьем и втором квартале ведомство привлекло от продажи облигаций суммы ниже плана в 1,5 трлн руб. — 1,264 трлн руб. и 1,495 трлн руб. соответственно.