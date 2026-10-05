Медведя, прожившего 20 лет в клетке в ХМАО, перевезли в Иваново
Медведя Балу, почти 20 лет содержавшегося в тесной клетке в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре), перевезли в центр реабилитации диких животных «Легенда» в Ивановской области. Об этом сообщили в соцсетях центра.
Фото: Центр помощи диким животным и птицам «Легенда» / ВКонтакте
«20 лет он провел в маленькой полуразрушенной клетке на промзоне в ХМАО. Мы забрали его и привезли в центр «Легенда» в Иваново. Первый час на свободе он просто не вылезал из бассейна. Смотрел на нас и был абсолютно счастлив»,— сообщили в центре.
Напомним, медведя почти 20 лет держали в тесной клетке на 9 км трассы Нижневартовск — Радужный. Животное проживало в ржавой железной будке внутри клетки, а передвигаться ему приходилось по решетке, через которую проваливались лапы. Там не было воды, а подкармливали медведя только неравнодушные жители.