Вакцину облаяли

Массовая гибель домашних животных после прививок вакциной «Мультикан-8» стала причиной проверки со стороны прокуратуры Москвы производителя этого препарата — компании «Ветбиохим». Скандал ожидаемо вызвал тревогу у владельцев питомцев, сокративших за последние два месяца вакцинацию собак и кошек. Сейчас некоторые из них переносят эту процедуру до выяснения дальнейших обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Прокуратура Москвы 22 сентября сообщила о начале проверки в компании, выпускающей вакцины для домашних животных, добавив, что выявила нарушения на производстве. Чуть позже «Ветбиохим», производящий вакцину «Мультикан-8», подтвердил факт получения актов прокурорского реагирования. Сейчас компания готовит пакет необходимых документов для предоставления суду. Этому предшествовала массовая гибель в ряде российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, домашних питомцев после того, как они были привиты «Мультиканом-8». Эта вакцина используется для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

Ранее Россельхознадзор ограничил оборот препарата, а также начал проверку на предприятии «Ветбиохима». 16 сентября ведомство заявило, что в образцах 20-й серии «Мультикана-8», отобранных в Ярославской области, обнаружен живой вирус болезни Ауески. «Мультикан-8» — достаточно популярный препарат в ветеринарии: по данным RNS Pharma, в январе—июле 2026 года на его долю в натуральном выражении приходилось почти 19% от всего объема рынка таких средств и 23,4% — в денежном.

Ситуация вызвала широкий резонанс у некоторых владельцев собак и врачей, которые теперь опасаются применять «Мультикан-8», заявил “Ъ” директор Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.

Это подтверждается подсчетами «Эвотора» (оператора фискальных данных), согласно которым с 1 августа по 20 сентября 2026 года среднее число чеков по оплате услуг вакцинации домашних животных, включая чипирование, снизилось на 3% год к году. При этом в денежном выражении рост таких услуг продолжается, что связано с увеличения средней цены вакцинации на 15% год к году, до 2,1 тыс. руб.

Вакцинация остается одной из самых востребованных услуг в ветеринарной практике. Для клиник это одна из ключевых процедур, от которой зависит экономика всей отрасли, поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его мнению, сокращение доли «Мультикана» на рынке почти гарантированно приведет к перебоям поставок и может снизить доступность вакцины на рынке. Особенно это отражается на небольших клиниках, где вакцинация может занимать большую долю в обороте, считает Александр Фомин.

Сейчас, по мнению господина Беспалова, все зависит от того, насколько долго продлится ситуация с остановкой производства. Полностью конкуренты не смогут быстро заменить объем продукции «Ветбиохима», а лишь 5–10%, считает эксперт.

Из-за того, что ситуация остается неопределенной, многие владельцы животных начали внимательнее относиться к производителю и конкретной серии вакцины, обсуждать с врачом альтернативы, а некоторые — переносить плановый визит до получения новой информации, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Это не обязательно означает отказ от вакцинации в целом. Скорее речь может идти об отложенном спросе и перераспределении спроса между препаратами, поясняет он.

Кроме ситуации с конкретным препаратом, на снижение спроса на прививки домашних питомцев могло повлиять и заметное подорожание услуг в ветеринарных клиниках, считает Александр Фомин. По его мнению, это связано с тем, что многим ветеринарным клиникам пришлось перейти с патентной системы на УСН, что значительно увеличило налогообложение клиник. Кроме этого, на рост услуги повлиял и рост цены вакцины. По оценке Николая Беспалова, цена, например, «Мультикана-8» в первые семь месяцев этого года выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алина Мигачёва