Лавров заявил о планах Восточного Тимора открыть посольство в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ приветствует планы Восточного Тимора открыть посольство в Москве. Он заверил, что Москва поддержит начинания в этом вопросе.

«Надеемся, что в скором будущем к числу посольств в Москве присоединится и дипломатическая миссия Восточного Тимора. У наших друзей такие планы есть, и мы эти планы приветствуем»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем.

Министр Восточного Тимора прибыл в Москву 4 октября на два дня – это первый официальный визит главы МИД страны в Россию. Сергей Лавров рассказал о планах нанести ответный визит. «Надеюсь, меня примут хорошо»,— сказал российский министр.

Лусине Баласян