Нижегородский минкульт учредит именные стипендии имени Евгения Евстигнеева
Министерство культуры Нижегородской области учредит именные стипендии имени Е. А. Евстигнеева для студентов одноименного нижегородского театрального училища. Проект приказа министерства опубликован на сайте правительства и проходит антикоррупционную экспертизу.
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Размер именной стипендии составит 40 тыс. руб. Ежегодно минкульт будет выплачивать из областного бюджета пять стипендий. Каждая именная стипендия будет дополнительной, ее будут назначать независимо от других стипендий, отмечается в проекте документа.
Стипендиатов определит комиссия из числа сотрудников минкульта и ГБУ «Учебно-методический центр художественного образования».