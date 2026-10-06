Меру пресечения гендиректору «Патриота» Игорю Васильеву изберут 7 октября

Хамовнический суд Москвы 7 октября рассмотрит ходатайство Главного военного следственного управления СКР об аресте гендиректора «Патриота» Игоря Васильева, заподозренного в получении взяток на сумму 80 млн руб., сообщил «Ъ» источник, близкий к следствию.

Игорь Васильев был назначен директором парка «Патриот» в январе 2026 года и продержался на этой должности девять месяцев. До этого он являлся заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат), был сенатором от Коми, аудитором Счетной палаты, руководил Росреестром и являлся губернатором Кировской области.

Господин Васильев был задержан накануне, 5 октября. По данным СМИ, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму 80 млн руб. В деле идет речь об откатах от поставщиков парка.

Ранее, 2 октября, тот же суд арестовал двух заместителей господина Васильева — Сергея Федосова и Алексея Павлюкова.

Первому инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а второму — взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На следующий день, 3 октября, суд отправил под домашний арест обвиненного в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ) гендиректора и учредителя ООО «Гермес» Евгения Мариева. С этой компанией в декабре 2025 года были заключены госконтракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья, а также филиала парка «Патриот» в Кронштадте (Санкт-Петербург) на сумму более 1,4 млрд руб.

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