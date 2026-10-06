Azur Air отменила зимние рейсы в Нячанг и увеличила число полетов на Пхукет
В зимнем сезоне Azur Air изменит летную программу во Вьетнам. Авиакомпания отменит рейсы в Нячанг из семи российских городов. При этом Azur Air увеличит число полетов на Пхукет. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Количество рейсов на Пхукет увеличится из Москвы, Казани, Минеральных Вод, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы. Тех пассажиров, которые купили туры в Нячанг с перелетом рейсами Azur Air, призвали обращаться к туроператорам для переоформления бронирований.
До этого Azur Air планировала зимой летать в Нячанг из Омска, Перми, Самары и Челябинска, Москвы, Минеральных Вод и Тюмени. Из Москвы также были запланированы рейсы на курорты Паттайи (Таиланд), Хамбантоты (Шри-Ланка) и Мале (Мальдивы).
Российские авиакомпании, работающие на международных направлениях, сталкиваются с повышенными операционными расходами. Это связано с необходимостью использовать посредников для заправки самолетов и оплаты аэропортовых услуг за рубежом.
Иностранные перевозчики имеют преимущество за счет более крупного парка воздушных судов и меньших затрат на их техническое обслуживание и запчасти, что позволяет им предлагать более конкурентные цены. При этом Azur Air ранее рассматривала как вьетнамский Нячанг, так и таиландский Пхукет в качестве подходящих рыночных ниш для своего флота Boeing 757 и 767.