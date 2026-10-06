В Ростове аннулировали подписанный умершим директором «Гринвэя» контракт с Грузией

Арбитражный суд Ростовской области признал ничтожным внешнеторговый контракт ростовского ООО «Гринвэй» с грузинской компанией «Джорджиан Паласа». Договор от 1 февраля 2024 года от имени «Гринвэя» подписал директор Александр Шевченко, умерший 9 сентября 2023 года.

По данным Ростовской таможни, по контракту из России вывезли товаров на 753,5 тыс. руб., однако подтверждений их оплаты не обнаружено. Кроме того, указанный в договоре банковский счет принадлежал другому юрлицу.

Шевченко оставался руководителем «Гринвэя» в ЕГРЮЛ, однако после его смерти налоговая внесла сведения о недостоверности данных о директоре. Другого лица, уполномоченного заключить контракт, таможня не установила.

Суд признал сделку ничтожной как заключенную неуполномоченным лицом.

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Наталья Белоштейн